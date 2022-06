Adrien Tambay si è aggiudicato la vittoria nella DHL Super Final FAST, mentre il suo compagno di squadra Jordi Gené ha superato Norbert Michelisz per conquistare il secondo posto.

Credit Foto FIA ETCR

Il pilota della Cupra EKS è partito forte dalla pole, nonostante Michelisz lo abbia affiancato nella discesa della Curva 1, con l’ungherese toccato da Gené alle sue spalle, mentre lo spagnolo è stato spinto a sua volta da Bruno Spengler (Romeo Ferraris).

Con il canadese bloccato dalla Cupra di Gené, Jean-Karl Vernay ha passato la Giulia, che è scivolata quinta davanti a quella di Luca Filippi.

Credit Foto FIA ETCR

Davanti, Gené ha messo sotto pressione Tambay fin dall’inizio dei 5 giri, mentre dietro Filippi ha adottato una strategia molto diversa, con l’obiettivo di conservare il Power Up fino a più tardi nella gara, il che ha comportato il distacco dai primi nel gruppo di testa.

Tambay non si è lasciato disturbare o spiazzare dal compagno di squadra, mentre Michelisz ha tenuto sotto controllo la coppia Cupra e ha presto ripreso Gené quando la battaglia è entrata nella metà della corsa.

Mentre Michelisz cercava di superare la vettura che lo precedeva, il compagno di squadra Vernay si preoccupava maggiormente di quella dietro, dato che Spengler lo teneva sotto pressione.

Al penultimo giro, Tambay aveva un distacco di un secondo da Gené, quindi il suo compito era solo quello di non commettere errori per prendere la bandiera a scacchi per primo. Nel frattempo, Gené è riuscito a scrollarsi di dosso Michelisz, mentre Spengler non ha potuto far altro che cercare di superare Vernay.

Credit Foto FIA ETCR

All’ultimo giro, Michelisz si è riportato su Gené e Spengler su Vernay, ma nessuno dei due è stato in grado di fare qualcosa, così alla bandiera a scacchi è stato Tambay a chiudere davanti a Gené, Michelisz, Vernay, Spengler e Filippi.

“È stato fantastico conquistare la mia seconda vittoria in Super Final”, ha dichiarato Tambay. “Non è stato ancora una volta perfetto da parte mia, perché bisogna esserlo dall’inizio alla fine ed è quello che è successo ancora una volta grazie ai miei ragazzi di Cupra EKS. Hanno fatto un lavoro straordinario e siamo qui in Spagna, quindi Vamos Cupra!”.

Gené era felice, anche se non è riuscito a prendere il comando dal suo compagno di squadra. “Ho fatto un altro tentativo al primo giro. È stato un po’ rischioso, ma il ritmo era ottimo, potevo spingere molto bene”, ha detto Gené. “Quindi, grazie Cupra, grazie EKS, per il successo nella nostra gara di casa: sono molto contento!”.

Michelisz ha dovuto rimpiangere di aver perso la seconda posizione alla prima curva e non è riuscito a passare Gené nello stesso modo in cui era riuscito a farlo nella precedente semifinale.

“Credo che si sia preparato dopo la semifinale”, ha detto. “Ho fatto del mio meglio, ma non è stato facile. Il terzo posto in Super Final è il miglior risultato per me in questa stagione. Sono stato un po’ sfortunato perché ho perso una posizione a causa di un colpo da dietro alla partenza, ma è stato comunque un weekend solido”.

Pool FAST: DHL Super Final

Credit Foto FIA ETCR

Pool FAST: Classifiche

Credit Foto FIA ETCR

