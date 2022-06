Il team CUPRA EKS ha dominato il suo round di casa del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022, vincendo le DHL Super Finals delle Pool FAST e Pool FURIOUS al Circuito de Madrid Jarama-RACE, aumentando il vantaggio nella classifica costruttori.

Mattias Ekström ha segnato il suo secondo punteggio più alto della stagione dominando la Pool FURIOUS. Il campione in carica dell’ETCR ha vinto le gare dei quarti di finale e della semifinale dalla pole position e poi ha fatto una grande partenza dalla pole nella DHL Super Final di cinque giri per mantenere agevolmente il suo vantaggio in un combattuto giro iniziale, prima che una guida impeccabile e l’uso esperto del Power Up lo portassero ad allungare sul resto del gruppo andando a vincere.

I punti accumulati durante il fine settimana si sono sommati a un punteggio perfetto di 100, consentendo a Ekström di riprendere il comando della serie.

“Ho avuto un weekend perfetto a Jarama, ottenendo il massimo dei punti, e anche per il team CUPRA concludere con una doppietta e un terzo posto è stato molto positivo”, ha dichiarato. “Fare così bene sulla nostra pista di casa, con la presenza di molti amici e ospiti della CUPRA, è stato molto importante. La ciliegina sulla torta è stata vedere Jordi Gené ottenere il suo primo podio della stagione. È stato un weekend di gara molto caldo, ma mi sono goduto tutto. Non potrei essere più felice in questo momento”.

Nella Pool FAST, Adrien Tambay si è goduto un altro eccellente weekend di gara. È arrivato a Jarama in testa alla categoria piloti, dopo essere stato incoronato Re del weekend l’ultima volta in Ungheria. Dopo aver già vinto le gare della Super Final a Pau e all’Hungaroring, Tambay ha conquistato tre vittorie di fila a Jarama, dopo aver effettuato una magnifica fuga dalla pole position e aver condotto la gara dall’inizio alla fine. Solo il secondo posto ottenuto nel quarto di finale lo ha separato da Ekström in questa occasione. Tambay è secondo nella classifica piloti dell’ETCR, a otto punti da Ekström.

“Onestamente, è stata una grande gara”, ha dichiarato. “Era molto importante per me tornare primo oggi, dopo che ieri non avevo massimizzato le mie prestazioni. Quindi il primato nella semifinale e nella DHL Super Final è un risultato straordinario. Ad essere sincero, non sapevo cosa aspettarmi da questo weekend e quando si commette il minimo errore non si è contenti di se stessi, ma devo dire che sono felice per Jordi, Mattias e tutto il team; fare tripletta a Jarama è un grande risultato, grande vittoria e sono molto felice e orgoglioso”.

Jordi Gené ha vissuto il suo miglior weekend di gara della stagione ed è stato in forma smagliante davanti ai suoi tifosi di casa. Con temperature aria/pista di oltre 40°/50°C, Gené ha vinto il suo Quarto di Finale Pool FAST dalla pole (facendo segnare il giro più veloce del weekend, 1’37″123) ed è poi arrivato secondo nella sua Semifinale per schierarsi nella sua DHL Super Final terzo in griglia. Ha fatto una partenza brillante e ha conquistato il secondo posto con una mossa all’interno della curva 1, mantenendo la posizione fino alla fine e finendo a soli 0″401 da Tambay. L’ottima prestazione del fine settimana e il suo primo podio della stagione lo portano dall’11° al settimo posto nella classifica piloti.

“Sono estremamente felice perché la Spagna è il posto migliore per ottenere un risultato fantastico come questo!” ha dichiarato Gené. “Tutto ha funzionato molto bene fin dall’inizio del weekend di gara a Jarama. Sono riuscito a ottenere la pole position nelle qualifiche con il giro più veloce del weekend.

“L’unico piccolo errore che ho commesso in tutto il weekend è stato lasciare la porta aperta nella mia gara di semifinale, ma poi la Super Final è stata un’altra gara molto buona per me. All’inizio ho lottato per la vittoria con il mio compagno di squadra [Mattias Ekström], che è stato molto vicino e molto corretto. Ma alla fine sono molto contento per Mattias, per la CUPRA e per me stesso. Questa prestazione mi dà molta fiducia in vista del prossimo weekend di gara”.

I punti raccolti durante il weekend di gara hanno permesso alla CUPRA di ottenere un altro podio ETCR, con Ekström, Tambay e Gené che hanno concluso.

Tom Blomqvist precede Gené in sesta posizione nella classifica piloti dopo un’altra ottima prestazione in Spagna. Grazie ai bei primi giri della Pool FURIOUS, è partito dalla pole position nella Semifinale 2 e ha concluso al secondo posto. Dopo un’ottima partenza dalla terza fila, è salito quarto prima di essere costretto ad allargarsi a metà gara e perdere due posizioni. Nonostante una magnifica e combattuta battaglia, Blomqvist ha concluso al sesto posto.

“Non è stato il weekend che volevo, anche se ho continuato a spingere fino in fondo. È stato un grande weekend per il team nella gara di casa della CUPRA, quindi non posso che essere felice da questo punto di vista, ma avrei voluto sicuramente dei risultati migliori da parte mia”, ha detto Blomqvist.

“Ho spinto molto nella Super Final, ma non sono riuscito a superare Venturini. È ora di resettare, rivedere tutto e andare a Zolder per un weekend migliore”.

