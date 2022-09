Al suo debutto nell’ETCR, il pilota di Romeo Ferraris, Giovanni Venturini, occupa attualmente la decima posizione nella classifica del FIA ETCR eTouring Car World Cup, con tre vittorie in gara nel corso dell’anno.

Abbiamo incontrato il veneto in vista del finale di stagione al Sachsenring per fargli alcune domande…

Come valuti la tua stagione nell’ETCR?

“Non è stata quella che mi aspettavo, onestamente. Sì, ho commesso alcuni errori, ma ho avuto anche un po’ di sfortuna, quindi spero che il finale sia migliore!”

Come devi affrontare il weekend in modo diverso rispetto a un formato di gara convenzionale?

“Il processo è ovviamente diverso rispetto a un weekend normale, perché devi imparare la pista e la macchina velocemente. Ci sono solo due o tre giri e poi sei con l’ingegnere a cercare di migliorare, quindi è tutto molto intenso. Quando non si ha un riferimento con la macchina o la pista per esperienza, ed è piuttosto diverso con le auto dell’ETCR rispetto alle altre, allora si deve imparare tutto in tre giri, il che è una grande sfida per qualsiasi pilota!”

Quali sono stati i momenti salienti della tua stagione finora?

“Budapest, perché è stato un buon fine settimana in cui ho mostrato una buona prestazione in qualifica e sono stato bravo anche nella gara finale sul passo, per cui ho lottato con Ekström. Al momento, Budapest è stato il migliore”.

Qual è stata la cosa più frustrante della tua stagione finora?

“Sono molte! La prima gara a Pau, dove non ho disputato la finale. Poi i due errori consecutivi in qualifica a Zolder e l’ultimo a Vallelunga, che mi sono costati molte posizioni e tempi sul giro. Ovviamente se fai un errore nel primo giro devi recuperare tutto in quello successivo, e questo non è facile!”

Hai mai corso al Sachsenring?

“No, quindi sarà difficile! Lavoriamo al simulatore e ci alleniamo in modo da arrivare lì il più preparati possibile”.

Qual è il tuo approccio al finale di stagione?

“Spingere al 100% e se posso aiutare la squadra a raggiungere qualche buon risultato in termini di campionato con Maxime sarà il mio lavoro. Di sicuro, voglio finire questa stagione nel miglior modo possibile!”

