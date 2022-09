E’ stata una stagione frustrante nel FIA ETCR eTouring Car World Cup per il pilota di Hyundai Motorsport N, Jean-Karl Vernay: il francese puntava al titolo, ma i risultati non sono stati all’altezza, nonostante il ritmo e il potenziale ci fossero.

Abbiamo incontrato JK prima del finale di stagione al Sachsenring per sentire i suoi pensieri e sapere che conoscenza ha del circuito…

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono stati i momenti salienti della stagione finora?

“Sicuramente le mie due pole position. Sono stati due giri fantastici! Quest’anno la concorrenza è così alta che bisogna spingere al massimo per fare la pole e questo è stato sicuramente il mio momento migliore della stagione”.

Credit Foto FIA ETCR

E quelli più duri?

“Il livello è altissimo e lottare contro due ragazzi della stessa squadra nei quarti e nelle semifinali è molto difficile. Loro sono in grado di fare strategia e tu non puoi combattere contro di loro da solo; forse abbiamo commesso qualche errore. È stato molto impegnativo, perché si ottiene una pole ma poi si finisce nella seconda semifinale e questo cambia completamente il weekend e la posizione per la Superfinale”.

Credit Foto FIA ETCR

Come giudichi la tua stagione finora?

“Sono deluso, speravo di lottare per il campionato e il settimo posto in classifica è piuttosto lontano. Non posso dire che non abbiamo prestazioni, visto che ho ottenuto due pole position, anche nella prima gara della stagione, ma ci sono stati alcuni errori, come la squalifica per un problema tecnico nella Race FR che ha rovinato il mio weekend. Sono stato anche piuttosto sfortunato a Budapest, quando sono finito a muro, e non siamo riusciti a prendere punti. Ci sono state troppe sconfitte per poter lottare per il titolo e ora l’obiettivo è fare più punti possibili per Hyundai e cercare di aiutare Mikel, che è in lotta per un piazzamento tra i primi tre”.

Credit Foto FIA ETCR

Quanto è intensa la competizione e serrate le battaglie con i tuoi rivali?

“Sicuramente molto di più rispetto all’anno scorso! Abbiamo alcuni grandi piloti, il che è fantastico per la serie. Hanno un curriculum enorme e sono stati aggressivi in pista, molto più dell’anno scorso, ma credo che sia un bene per il campionato. Abbiamo bisogno di grandi nomi; quest’anno il livello è di altra categoria e penso che sia un bene. Credo molto nel campionato e abbiamo bisogno di piloti come questi per essere sicuri di crescere. È un bene per tutti, soprattutto quando li battiamo. Tutti devono impegnarsi di più, l’ingegnere, i piloti, l’intera squadra, ma la vittoria ripaga”.

Credit Foto FIA ETCR

Cosa rende uniche le gare del FIA ETCR?

“Il formato è completamente unico. Siamo la prima serie di auto turismo elettriche al mondo! Penso che lo renda molto diverso rispetto ad altre”.

Credit Foto FIA ETCR

A un solo evento dalla fine, quale sarà il tuo approccio al Sachsenring?

“Vedremo dopo le qualifiche. Spero di ottenere un’altra pole e di essere il pilota con il maggior numero di pole position in questa stagione. Questo è il mio obiettivo, a dire il vero; vorrei salire sul podio alla fine del weekend. Se riuscirò a vincere lo farò, ma se dovrò aiutare Mikel e la squadra a ottenere il maggior numero di punti possibile, ovviamente non mi tirerò indietro”.

Credit Foto FIA ETCR

Conosci il Sachsenring?

“Sì, sulla mia PlayStation giocando alla MotoGP! Conosco bene il circuito nel videogioco, ma non ci sono mai stato. È molto stretto e difficile. Penso che potrebbe essere un ottimo circuito per il FIA ETCR. Non sono sicuro di quanto sarà facile sorpassare, ma vedremo”.

Credit Foto FIA ETCR

