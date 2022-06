Dopo un ottimo inizio di stagione nel FIA ETCR eTouring Car World Cup, il responsabile dello sviluppo tecnico di CUPRA Racing, Xavi Serra, ha commentato la brillante tripletta ottenuta nella Infinite Reality Race FR da CUPRA EKS a Pau.

Mattias Ekström è stato incoronato Re del weekend in Francia, con Adrian Tambay e Tom Blomqvist che nel fine settimana hanno chiuso sul podio nel dominio del team spagnolo-svedese.

Ecco cosa ci ha detto Xavi.

L’inizio della stagione a Pau non poteva essere più positivo, con una vittoria e la tripletta: ti aspettavi un risultato del genere?

Devo dire che è stato un risultato che non ci aspettavamo, perché quest’anno la griglia dell’ETCR è incredibile, con piloti e team di grande livello, tutti vincenti. Nonostante questo, avevamo molta fiducia nella nostra squadra, perché i nostri nuovi piloti – Adrien Tambay e Tom Blomqvist – avevano dimostrato un ottimo adattamento nei test, che sono riusciti a ripetere alla prima gara, anche se sappiamo già che la pressione non è la stessa nei test e nelle gare. Ci aspettiamo un’annata molto equilibrata, più di quella precedente, e quindi è stata una sorpresa concludere con tre delle nostre vetture tra le prime quattro. È stato un peccato che Jordi (Gené) sia stato penalizzato dall’incidente di sabato, senza il quale anche lui avrebbe ottenuto un ottimo risultato.

Come vi siete preparati per questa stagione?

La vettura non ha subito grandi cambiamenti, perché la base era molto buona dopo aver concluso l’anno scorso in testa alla classifica. Abbiamo lavorato per migliorare la sua robustezza, che è fondamentale in questo campionato, dato che la vettura è condivisa da due piloti e un incidente può essere critico per entrambi.

Oltre a questo, i principali cambiamenti per noi riguardano la formazione, che comprende Tom e Adrien insieme a Jordi e Mattias, e la collaborazione con il team EKS, che è iniziata molto bene, anche se dobbiamo ancora perfezionare alcuni dettagli. Sarà un processo di apprendimento che durerà diverse gare.

Prima dell’inizio della stagione abbiamo effettuato sei giorni di test, all’Hungaroring e a Vallelunga, e ci siamo concentrati soprattutto sul controllo della CUPRA e-Racer da parte dei nostri due debuttanti.

Mattias ha iniziato la stagione come l’ha terminata, in cima al podio, e sia Tom che Adrien erano in lotta per la vittoria.

Mattias non ha perso nemmeno un punto, il che è stato molto difficile, soprattutto dopo essere finito in un gruppo molto duro, in cui ha affrontato Mikel (Azcona) e (Bruno) Spengler. L’ultima gara è stata un esempio della parità che avremo quest’anno. E poi i nostri esordienti hanno avuto un ottimo weekend che ha permesso loro di arrivare secondi e terzi. Adrien e Tom sono finiti nello stesso gruppo e questo ha fatto sì che si togliessero punti a vicenda e non potessero lottare con Mattias per il titolo di Re del weekend. Alla fine, se si guarda al risultato finale con tre CUPRA in testa, può sembrare che sia stato un weekend facile, ma non c’è niente di più sbagliato, perché c’era grande equilibrio.

Cosa pensi del calendario di questa stagione? Ci saranno eventi in circuiti nuovi, come Inje (Corea), Zolder (Belgio), Turchia e Jarama (Spagna).

Avremo un calendario molto vario, con circuiti completamente diversi. La Turchia avrebbe dovuto svolgersi questo fine settimana e noi eravamo già pronti a correre lì, ma alla fine non è stato così. La Corea era già stata programmata l’anno scorso e non siamo potuti andare per ovvi motivi, quindi non vediamo l’ora di scoprire questo circuito. E Jarama sarà un evento molto speciale, dove avremo il supporto dei tifosi spagnoli.

Dopo aver conquistato i due titoli l’anno scorso nel PURE ETCR e dopo aver vinto il primo round della stagione FIA ETCR, quale obiettivo vi ponete per quest’anno in CUPRA?

Abbiamo le idee molto chiare: vogliamo vincere di nuovo. Siamo consapevoli della difficoltà della sfida, che è ancora maggiore rispetto all’anno scorso, ma andiamo sempre in pista per vincere.

