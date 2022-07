Dopo la Race BE a Zolder, quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, il direttore della serie Xavier Gavory fa una panoramica sulla situazione del FIA ETCR.

Credit Foto FIA ETCR

Cosa ne pensi dell’evento Circuit Zolder Electrified?

“Zolder ha una grande tradizione negli sport motoristici, soprattutto con le auto turismo, ma è abbastanza ovvio quando si arriva a Zolder nel 2022 che la sostenibilità e le nuove energie sono al centro del suo DNA, con mulini a vento e pannelli solari ovunque”.

Credit Foto FIA ETCR

“È stato un bell’evento con molta azione. Abbiamo avuto la prima gara dell’ERA e un pilota belga è stato incoronato King of the Weekend. È stato un grande evento, svoltosi in buone condizioni, con un team e uno staff molto disponibile e gentile sul posto, tutto molto professionale. Le cose sono andate bene”.

Credit Foto FIA ETCR

Cosa ha aggiunto il FIA ETCR alla festa?

“Oltre al nostro normale programma, abbiamo avuto altre attività molto interessanti, tra cui una gara di accelerazione e uno scambio di auto. L’evento era il Circuit Zolder Electrified e l’obiettivo era quello di mostrare l’elettromobilità. Abbiamo avuto Case che hanno portato auto da testare in pista, in modo che le ultime tecnologie fossero immediatamente accessibili. È stato un altro dei nostri eventi pensati e realizzati per le famiglie. Abbiamo usato questa piattaforma per mostrare la potenza e l’interesse delle corse elettriche e delle nostre auto elettriche. Abbiamo fatto una gara di accelerazione tra una Ferrari 488 Pista e la Cupra eRacer e dobbiamo dire che la Cupra eRacer ha dimostrato ancora una volta che la coppia e l’accelerazione sono incredibili!”

Credit Foto FIA ETCR

“È stato un grande evento anche per Hyundai Motorsport, che ha portato l’idolo locale Thierry Neuville, 15 volte vincitore del WRC. Neuville ha scambiato la sua Hyundai i20 N Rally1 Hybrid con la Hyundai Veloster N ETCR di Norbert Michelisz ed è stato uno spettacolo fantastico”.

Cosa puoi dire della collaborazione con Racing Pride?

“La collaborazione con il Racing Pride è stata fantastica e onestamente anche un po’ emozionante. Non capita spesso che la diversità e l’inclusione vengano evidenziate in occasione di eventi motoristici e su una pista. Abbiamo avuto la sensazione che avesse un forte impatto sulle comunità locali, perché abbiamo invitato le associazioni locali al circuito, dove sono state molto toccate e sorprese di essere così ben accolte. Avevamo la bandiera arcobaleno sulle auto e sul cancello di partenza. Richard Morris ha portato una testimonianza durante il briefing dei piloti e tutte queste cose hanno avuto un impatto”.

Credit Foto FIA ETCR

“Per noi è una ricerca continua di diversità e inclusione. Vogliamo dimostrare alle comunità LGBTQ+ che il motorsport è un luogo sicuro e accogliente. Questo è il nostro messaggio principale ed è stato ben accolto da tutti. Durante il fine settimana abbiamo avuto riscontri positivi da parte di persone che ci hanno detto: ‘È fantastico che l’abbiate fatto, è una grande iniziativa, grazie’. Quindi è molto, molto positivo”.

Qual è il tuo giudizio sulla pista di Zolder?

“Maxime Martin è stato un grande King of the Weekend. Romeo Ferraris era molto competitiva. Abbiamo potuto constatare che, anche se si sbaglia la qualifica, è possibile recuperare, come nel caso di Hyundai Motorsport e Mikel Azcona. Abbiamo visto che anche la Cupra è estremamente forte, ma non sempre è dominante, quindi possiamo aspettarci una grande azione per il resto della stagione”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è il tuo giudizio sulla prima gara ERA che si è svolta a Zolder?

“È stato un grande passo avanti per loro, ma anche per il motorsport elettrico. Hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà e le lotte che hanno avuto negli ultimi mesi per la mancanza di materie prime, le interruzioni logistiche e così via, è possibile disputare gare molto emozionanti. Gare molto emozionanti, con tanti sorpassi in modo intenso. E questo è molto promettente per ciò che accadrà in futuro”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono le prospettive per la Race IT a Vallelunga?

“Sarà estremamente intensa, soprattutto perché si tratta di un weekend in cui siamo abbinati al WTCR e anche all’ERA. Vallelunga è simbolica perché è qui che tutto è iniziato. L’anno scorso qui si è svolto il nostro test event e la prima gara del PURE ETCR. È quindi bello tornare sul suolo italiano a pochi chilometri da Roma. È estremamente positivo anche perché è la terra di Romeo Ferraris. Hanno fatto molto bene in Belgio e sicuramente vorranno fare ancora meglio in Italia. Abbiamo piloti italiani e una squadra italiana. È il primo posto in cui ha corso l’ETCR e siamo insieme al WTCR. Quindi, si preannuncia molto divertente e ci sarà una grande azione”.

Credit Foto FIA ETCR

