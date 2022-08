Segnali di ripresa che fanno piacere. Gino Rea, pilota britannico protagonista di un prove libere della 8 Ore di Suzuka. Arrivano novità gradite rispetto alle condizioni di, pilota britannico protagonista di un pauroso incidente nel corso delle

Stando a quanto riferito dalla famiglia del centauro del Regno Unito, il rider ha aperto gli occhi per la prima volta, reagendo agli stimoli. Una buona nuova visto che nelle ore precedenti c’erano delle preoccupazioni sul suo stato di salute.

FIM EWC Ottimismo per Gino Rea, la famiglia: "Segni di ripresa" 11/08/2022 A 13:23

Rea, in sella alla Honda CBR 1000RR-R del team FCC TSR Honda France, è caduto nella nota Triangle Chicane e riportato danni a testa, torace e polmoni. Non è un caso che il suo casco sia stato trovato distrutto a bordo pista. Un crash che ha riportato alla mente quanto accaduto in quello stesso tratto di pista al povero Daijiro Kato nel 2003 in MotoGP.

Stamattina abbiamo avuto un messaggio confortante dai dottori. Le sue condizioni al mattino erano stabili e una volta ridotta la dose del sedativo, ha aperto gli occhi e stabilito un contatto visivo in tempi molto celeri. Su nostra indicazione, ha potuto anche stringere una mano. Per tenerlo al sicuro gli abbiamo somministrato un’ulteriore dose di sedazione che lo aiuterà a riprendersi. Elaine, Shannon and Peter gli hanno fatto visita oggi, come me e Isabella ha aperto gli occhi per brevi periodi, ha scosso le gambe e mosso le braccia molte volte. Si sta andando nella direzione giusta“, il testo postato dalla famiglia sul profilo Instagram ufficiale del pilota.

