coma dopo il grave incidente nella seconda sessione di prove libere della 8 Ore di Suzuka. Il pilota britannico ha avuto un impatto violento all’ultima chicane del circuito giapponese, probabilmente per un guasto all’impianto frenante della sua Honda. Dopo ore di silenzio, sono arrivate le parole dei genitori, che tramite una nota sui social di Gino, hanno informato delle sue condizioni. Il motociclismo è in apprensione per Gino Rea , indopo il grave incidente nella seconda sessione di prove libere della. Il pilota britannico ha avuto undel circuito giapponese, probabilmente per un guasto all’impianto frenante della sua Honda. Dopo ore di silenzio, sono arrivate le parole dei genitori, che tramite una nota sui social di Gino, hanno informato delle sue condizioni.

Ad

Non siamo riusciti a scrivere un post nei giorni precedenti, questo è accaduto perché la cultura giapponese non prevede la diffusione di notizie ai media senza aver prima avuto il contatto diretto con la famiglia", si legge nel post, che prosegue: “Siamo arrivati in Giappone ieri (lunedi, ndr) alle 20:00 grazie a CAE, FIM, al circuito di Suzuka, al consolato britannico e TSR Honda che ci hanno aiutato nell'organizzazione dei visti necessari". Il testo continua: “Alle 14.30 abbiamo avuto l'opportunità di vedere Gino, quindi abbiamo avuto conferme dai medici circa le sue condizioni. Gino è ricoverato nell'unità di terapia intensiva da sabato 6 agosto a seguito di un incidente durante la sessione delle FP2. Ha subito gravi ferite alla testa e alla clavicola sinistra. È ancora sotto sedazione per ridurre l’ematoma al cervello. Inoltre, sarà effettuata una TAC mercoledì per rivalutare le sue condizioni”.

FIM EWC Gino Rea in coma, terribile incidente alla 8 Ore di Suzuka 06/08/2022 A 20:47

Infine i ringraziamenti: “Ringraziamo i medici che hanno prestato i primi soccorsi, l’equipaggio dell’elicottero e il personale ospedaliero. Gino è molto determinato, vive la vita al massimo e dà il 100% in qualsiasi situazione. Grazie al suo eccellente stato di forma, avrà un rapido recupero. Ringraziamo per tutto il supporto e i messaggi, vi terremo aggiornati non appena avremo nuove informazioni”.

24 ore di Spa-Francorchamps: BMW, trionfo storico nelle moto

FIM EWC Rea, migliorano le condizioni: possibile stop alla respirazione assistita 19 ORE FA