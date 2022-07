Ci saranno anche due italiani a rappresentare il Belpaese ai CrossFit Games di Madison, Wisconsin (3/7 agosto 2022), l'equivalente dei Mondiali. Si tratta di Elisa Fuliano, 25enne genovese, ed Enrico Zenoni, 23enne originario di Leffe. Abbiamo raggiunto telefonicamente quest’ultimo per farci raccontare il suo percorso di avvicinamento al grande evento e soprattutto per farci svelare tutti i segreti del popolare sistema di allenamento teorizzato da Greg Glassman. Spoiler: alcuni luoghi comuni circa questa disciplina verranno smontati...

Come sei arrivato ai Mondiali di CrossFit?

"Tramite un percorso serrato di selezione. C’è una fase iniziale che si chiama open, che è online e cui può partecipare chiunque si alleni – sono arrivato primo in Italia - poi c’è una fase di nuovo online (quarti di finale) in cui passavano i primi 60 europei tra gli iscritti poi c’è un’ultima fase, le due semifinals, quelle che sono andato a fare ad Amsterdam in cui passavano i primi 5 atleti europei. 30 atleti ad Amsterdam e 30 a Londra: classificandomi quinto mi sono quindi qualificato ai Crossfit Games."

Come ti stai preparando per i CrossFit Games?

"Ora siamo nella fase “open air” dell’allenamento: nuoto nel lago, corsa in montagna, corsa zavorrata. Il volume delle ore di allenamento è aumentato, così le ore di mobilità e stretching perché bisogna recuperare bene."

In cosa consistono i Giochi?

"Siamo suddivisi per età, la mia categoria (18/34 anni) è quella più importante e seguita e si chiama “Individual Men”. Ai Crossfit games non ci sono solo i classici workout all’interno della palestra ma anche all’esterno. I workout non si sapranno fino alla fine, perché la filosofia del Crossfit è che tu debba essere preparato ad affrontare qualunque sfida. Ci saranno 13/14 workout all’interno di quei 4 giorni di gara ma al di là di qualche piccola anticipazione non si saprà nulla."

L’Handstand Walk è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Ci puoi parlare di questo esercizio?

"La camminata sulle mani è un elemento di ginnastica che c’è nel crossfit. Può essere una prova di velocità, può essere compresa in un workout assieme ad altri esercizi oppure possono mettere degli ostacoli per renderla più difficile. È molto probabile sarà inserita a Madison. È il mio elemento preferito, in verticale mi trovo molto bene, anche sui piegamenti."

Com’è nata la collaborazione con il tuo coach Benedetto Salvo (di Max Effort System)?

"L’ho conosciuto 4/5 anni fa dopo che ho fatto una delle mie prime gare nella categoria teenager: mi ha proposto di iniziare a lavorare con lui seguendo la sua tipologia di programmazione. Mi sono trovato subito bene vincendo tutte le gare, quindi abbiamo continuato questa proficua collaborazione."

Qui abbiamo raggiunto proprio coach Benedetto per raccontarci qualche dettaglio in più..

L'ho conosciuto che era un ragazzino di 18/19 anni: ho subito riconosciuto in lui questa voglia smisurata, l'entusiamo e la voglia di perfezionare il gesto tecnico. Nell'Italian showdown arrivò terzo allenandosi da solo, a quel punto ho visto tutto il suo potenziale e gli ho proposto di allenarsi con me. Aveva bisogno di una guida, era un fiume in piena! Da lì è cominciato il nostro percorso! Ha questa capacità di rendere semplici le cose più compllicata. Sapete qual è la cosa che mi stupisce a tutt'oggi? Ama talmente tanto questo sport che lo vede come un gioco: questo è un gran punto di forza, perchè smorza la tensione!

Per il Mondiale qualsiasi cosa viene va benissimo, ma una volta che saremi lì vogliamo giocarcela. Ci saranno 40 atleti e noi vogliamo superare il taglio di sabato, arrivando a gareggiare la domenica

In Italia Zeno per il CrossFit può diventare un punto di riferimento, cerca sempre un confronto con tutti, con la massima umiltà.

Torniamo a Enrico Zenoni, facciamoci raccontare qualcosa di più sul suo sport...

Il CrossFit è sia un sistema di allenamento che uno sport…

"All’interno del box ci sono le classi, quelle in cui la gente viene a fare crossfit per star bene e allenarsi; un’ora dove fai tutto: warm-up, parti di forza e parti di workout vero e proprio che è il crossfit poi è finita lì. Poi viene la parte di programmazione che viene fatta separatamente per tutti quelli come me che vogliono gareggiare. È più articolata, ci sono più parti di forza, di workout. Io ho iniziato facendo le classi con il coach del box poi ci mi sono allenato da solo fino ad arrivare a quella gara della svolta cui alludevo prima."

Quale dieta segue un campione di CrossFit?

"Io personalmente non seguo nessuna dieta ferrea. Cerco semplicemente di assumere tanti carboidrati che sono il carburante che serve per fare i workout. Mangio il più possibile nella giornata per recuperare le calorie che spendo. Al contrario del bodybuilding il crossfit non è una disciplina solamente estetica ma si fonda sulle performance: serve avere carburante, poi ovviamente proteine e grassi e quello che basta per mantenere peso. Poi chiaramente dipende dal periodo dell’anno, se vuoi mettere più forza o meno mettendo su un po’ di peso. Prima delle gare, però, si punta a mantenere il peso giusto con un minimo aumento per arrivare alla gara bello carico a livello di carboidrati."

Il CrossFit è uno sport molto faticoso: qualcuno punta il dito sulle controindicazioni...

"Inizio a parlarti dei vantaggi del crossfit: tutti i giorni varia, non è uno sport ripetitivo né monotono, cambiano numeri, combinazioni, modo in cui lo fai. Non ci si annoia. Deve piacerti la fatica, non lo nego, è uno sport molto faticoso. I workout sono intensi e vai a far fatica non solo a livello muscolare ma anche a livello respiratorio. C’è però quella che noi chiamiamo scalabilità: tu parti dall’esercizio più semplice e lo rendi sempre più complesso. Non ci sono controindicazioni particolari. Sai invece qual è il problema?"

Dicci pure...

"Che non tutti riescono a lasciar da parte l’ego, si tende ad andare di fretta – non ascoltando le direttive - senza immagazzinare bene i movimenti e la tecnica. E ci si fa male in questi casi. Io ho visto persone presentarsi con problemi alle spalle e alla schiena e risolverli con la pratica, perché molto semplicemente eseguivano bene i movimenti. Quindi vorrei sfatare questo luogo comune, sì, il crossfit fa bene!"

Tornando ai Mondiali quali sono i tuoi obiettivi?

"Per me sarà la prima volta dunque cercherò di divertirmi: andrò là per far bene e finire la competizione. C'è un bel clima nel campo gara: tutti incitano tutti, non c'è odio né rivalità, c'è una bella community e i tifosi accorrono in massa, fanno sentire la loro vicinanza. Vorrei anche parlarti di un sogno nel cassetto...

Spara…

"In Italia esiste un'altra organizzazione (non affiliata a CrossFit) che si chiama Functional Fitness: si tratta in pratica della stessa cosa ma stanno cercando di farlo diventare uno sport riconosciuto da CONI e vorrebbero portarla poi alle Olimpiadi. L'obiettivo finale è quello. L'associazione si chiama AFFI: organizzano una serie di gare a parte, dove il formato è un attimo più standard: 6 eventi in cui si vanno a testare le varie abilità del CrossFit. Anche qui ci saranno i Mondiali che farò a Dicembre. Il CrossFit è un'azienda a sé che gestisce tutte le sue competizioni, come può essere l'UFC, mentre il Functional Fitness è un'associazione che punta al riconoscimento come sport. Partecipare alle Olimpiadi sarebbe un sogno.