"Avevamo torto": il commissioner della NFL si scusa per non aver incoraggiato la lotta al razzismo

Il commissario della National Football League (NFL) Roger Goodell ha dichiarato che la lega ha commesso un grave errore nel non ascoltare i giocatori che protestavano pacificamente contro il razzismo, una vera svolta dopo il tumulto negli Stati Uniti di queste ultime ore.

"Noi, la National Football League, ammettiamo di aver commesso un grave errore nel non aver ascoltato prima le proteste dei giocatori NFL: adesso incoraggiamo tutti a parlarne e protestare pacificamente", ha dichiarato Roger Goodell, commissioner della lega.

Noi, la National Football League, crediamo che le vite nere contano.

Negli ultimi anni la NFL è stata ancorata a un lungo dibattito con i giocatori circa la forma di protesta di mettersi in ginocchio durante l'inno nazionale pre-partita. A dare il via a questa pratica è stato Colin Kaepernick, quarterback di colore, che nel 2016 ha iniziato a manifestare così il senso di oppressione verso l'ingiustizia razziale e la brutalità della polizia.

Kaepernick, che nel 2013 ha portato i San Francisco 49ers al Super Bowl, finale persa contro i Baltimore Ravens, nel 2017 ha intrapreso una lunga causa con la NFL, sostenendo la collusione nella mancata volontà dei club della lega di voler firmare con lui dopo l’esperienza coi Niners. La NFL e Kaepernick hanno trovato un accordo – vicino agli 80 milioni di dollari – nel 2019.

"Le proteste in tutto il Paese sono emblematiche dopo secoli di silenzio, disuguaglianza e oppressione verso giocatori, allenatori, tifosi e staff neri. Contatterò i giocatori che hanno voluto alzare la voce per rivendicare i propri diritti e capire come potremmo migliorare” - ha dichiarato Roger Goodell.

La NFL ha pubblicato questo video poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato la sua richiesta di porre fine alla protesta di mettersi in ginocchio durante l'inno nazionale.

"Dovremmo essere tutti in piedi e protesi verso l’alto, idealmente con un saluto o una mano sul cuore", ha scritto Trump su Twitter. "Ci sono altri modi per protestare, ma non contro la nostra grande bandiera americana – NESSUNO IN GINOCCHIO!"

Non è tutto: la lega, ad inizio anno, ha anche dovuto rispondere alle critiche ricevute dopo che solo uno dei cinque posti vacanti di head coaching è andato un candidato non bianco nell'ultimo ciclo di assunzioni. Per questo, il mese scorso la NFL ha introdotto delle regole votate ad aumentare la diversità razziale tra il personale di coaching. Insomma, questa sembra la strada verso una definitiva svolta epocale.

