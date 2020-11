In inglese si dice " storming" - ovvero "sciamare", "prendere d'assalto", e descrive il momento in cui i tifosi di una squadra si riversano sul campo dopo una vittoria particolarmente importante o storica.

E' successo alla fine della partitissima di football americano universitario tra i Notre Dame Fighting Irish e i Clemson Tigers con i primi che riescono a sconfiggere gli avversari dopo un doppio overtime, un'impresa che mancava da 27 anni agli Irish e che mette fine alla striscia di vittorie di 36 gare di regular season degli avversari. "Succeda quel che succeda, me lo ricorderà per sempre", dice il quarterback di Notre Dame, Ian Book.

Sì, però quello che succede dopo stona un po' con il momento storico in cui siamo: i tifosi di Notre Dame (stimati in 11mila unità), in barba alle norme anti-Covid si riversano sul campo ("storming" appunto) del Notre Dame Stadium. Le immagini che girano su social e agenzie sono lì da vedere, e anche LeBron James le commenta inorriddito.