Scritto da Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e illustrato da Yusuke Murata (One-Punch Man), Eyeshield 21 segue le vicende di Sena Kobayakawa, giovane ragazzo iscritto al liceo Deimon, dove viene reclutato dal capitano della squadra di football americano grazie alla sua velocità e all’abilità nello schivare gli ostacoli. Per proteggere la sua identità dagli altri club sportivi, che potrebbero tentare di reclutarlo, è obbligato ad indossare il casco dotato di visiera (Eyeshield) che dà il nome al manga. L’obiettivo della squadra è accedere al “Christmas Bowl”, la partita che assegna la vittoria nella lega di football delle scuole superiori, ma la strada per il trofeo è lunga e piena di ostacoli…

Alinovi e l'amore per il football: "Tutto parte da Eyeshield 21"

La Complete Edition di Eyeshield 21, composta da tredici maxi volumi, consente un’esperienza di lettura senza pari per i nuovi fan che si avvicinano alla storia per la prima volta e per chi volesse recuperare un titolo unico nel panorama dei manga spokon, diventato anche un anime di grande successo.

