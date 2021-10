Domenica 31 ottobre, alle ore 12.30, al Malmö Stadion di Malmoe, in Svezia, si disputerà la finale degli Europei 2021 di football americano tra i padroni di casa della Svezia e l’Italia. La compagine italiana ha vinto il titolo nel 1983 e nel 1987, mentre la Svezia ha trionfato per l’ultima volta nel 2005.

Per il Blue Team, la Nazionale delle Tre Corone rappresenterà un osso particolarmente duro da affrontare, e non solo perché avrà la possibilità di giocare in casa l’evento. La Svezia, infatti, è una signora squadra, capace di eliminare in semifinale la Finlandia, una vera e propria istituzione a livello continentale per quanto riguarda il football americano.

L’Italia, quindi, si presenta all’evento con la formazione più competitiva a propria disposizione. L’head coach del Blue Team, Davide Giuliano, ha scelto ufficialmente il gruppo squadra. Sono 45 i convocati che, dopo il ritiro di Milano, proprio oggi si imbarcheranno alla volta della Scandinavia, via Copenaghen, per dare il via alla missione Svezia.

I CONVOCATI DEL BLUE TEAM PER LA FINALE

1 Adduci Alberto – Seamen Milano

2 Alberti Cesare – Rebels Lugano

3 Alfieri Nicholas James – Schwabisch Hall Unicorns

4 Alinovi Simone – Panthers Parma

5 Bianchi Michele – Panthers Parma

6 Bonanno Giacomo – Team Italia

7 Bonaparte Danilo – Mad Bulls Barletta

8 Boni Simone – Rhinos Milano

9 Bouah Jordan – Raiders Roma

10 Caccialupi Giovanni – Hogs Reggio Emilia

11 Chiappini Stefano – Dolphins Ancona

12 Colombo Marco – Seamen Milano

13 Dalle Piagge Lorenzo – Seamen Milano

14 De Mas Riccardo – Rhinos Milano

15 Deiana Lorenzo – Raiders Tirol

16 Della Vecchia Giuseppe – Panthers Parma

17 Di Tunisi Stefano – Seamen Milano

18 Diaco Nicholas – Panthers Parma

19 Fanti Francesco – Schwabisch Hall Unicorns

20 Felli Matteo – Panthers Parma

21 Ferrari Alex – Raiders Tirol

22 Finadri Tommaso – Panthers Parma

23 Forlai Federico – Warriors Bologna

24 Gentili Michael – Anthony Ducks Lazio

25 Grillo Andrea – Ducks Lazio

26 Grossi Gianmarco – Panthers Parma

27 Hennessey Reilly – Cummings Panthers Parma

28 Insom Giacomo – Ducks Lazio

29 Khay Kevin – Seamen Milano

30 Leone Marcello – Panthers Parma

31 Malpeli Avalli Alessandro – Panthers Parma

32 Michitti Brian Joseph – Team Italia

33 Mensah Enzo – Seamen Milano

34 Pastorino Cody James – Schwabisch Hall Unicorns

35 Perego Simone – Seamen Milano

36 Proulx Yoan Felix Kelassah – Panthers Parma

37 Quattrone Zachary Joseph – Dolphins Ancona

38 Runco Francesco – Hurricanes Saarland

39 Sargeni Paolo – Warriors Bologna

40 Seck Tamsir – Giaguari Torino

41 Suppa Nikolas – Team Italia

42 Taddia Marco – Guelfi Firenze

43 Vergani Alessandro Antonio – Schwabisch Hall Unicorns

44 Viviani Elia – Panthers Parma

45 Zahradka Luke – Seamen Milano

Capo Delegazione

Fabio Tortosa

General Manager

Leone Manfredi

Team Manager

Gennaro Diego

COACHING STAFF

• GIULIANO DAVIDE HEAD COACH /OFF COORD

• ROSSI DANIELE DEFENSIVE CORDINATOR

• BERNARDI FRANCO SPECIAL TEAMS COORDINATOR

• MAROTTA PIETRO VIDEO COORDINATOR / ST COACH

• RIGATO SAMUELE OL COACH

• LORANDI LUCA QB COACH

• VENTURA GIANLUCA RB COACH

• SCOPPETTA SERGIO WR COACH

• ORSI SIMONE DL COACH

• MAROSSI ARISTIDE LB COACH

• GERBALDI GIORGIO DB COACH

• MATTIOLI MARC ASSISTANT COACH

• ANNONI MASSIMILIANO PREPARATORE FISICO

STAFF MEDICO

• DOTT. AUGUSTI CARLO ALBERTO

• DOTT. PALMERI ALESSANDRO

• TRAINER GENONI LAURA

• TRAINER LUDOVICI ANTONIO

• TRAINER DELLA FOGLIA STEFANO

STAFF LOGISTICO

• ADAMO GIOVANNI

• NDIAYE EL HADJI MAMADOU

• RONDELLI PAOLO

• FELICI GIANLUCA

Foto: FIDAF

