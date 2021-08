Il Texas è uno stato d'animo. Il Texas è un'ossessione. Ma soprattutto, il Texas è una nazione in ogni senso della parola (John Steinbeck)

È opinione condivisa che il Lone Star State del Texas sia una Nazione a sé stante ma che offra una radiografia piuttosto fedele di una certa tipologia di America, quella più conservatrice ma allo stesso tempo più genuina. Si dice anche che nel Texas tutto sia più grande, amplificato: la stazza degli uomini è sul corpulento andante, le bistecche sono monumentali, le Grandi Pianure interminabili e la passione per il football… Be’, quella è proprio impossibile da quantificare: ne sa qualcosa un giornalista della Pennsylvania, folgorato sulla via di Odessa (Texas) all'apice della sua carriera.

Il viaggio di Buzz verso ovest

Riavvolgiamo il nastro al calare degli anni Ottanta. Il giovane H.B. “Buzz” Bissinger si è già fatto un nome in città: nel 1987 si aggiudica il Premio Pulitzer grazie a una brillante inchiesta sulla corruzione del sistema giudiziario di Philadelphia, un anno più tardi smaschera il collega Stephen Glass – sorta di antesignano delle fake news - con un reportage che verrà in seguito adattato per il cinema. Cosa lo spinge, dunque, ad abbandonare la sua zona di comfort per raggiungere una sperduta località del West Texas? È una soffiata circa una squadra di football liceale sospinta ogni venerdì sera allo stadio da ventimila tifosi. Una vocina nella testa lo persuade a mollare tutto e precipitarsi sulla strada, guidando per quasi tremila chilometri lungo autostrade senza fine, tra file di sudici motel e impianti petroliferi ormai in disuso. Verso la cittadina più sperduta d’America, per decifrare quella viscerale passione per la palla ovale.

In mancanza di skyline scintillanti le varie Odessa d’America hanno trovato tutte un’alternativa valida in cui riversare le proprie speranze. Nell’Indiana è il tunk tunk tunk di un palla su un pavimento di parquet. In Minnesota è lo stridio dei pattini sul ghiaccio. In Ohio e Pennsylvania, in Alabama e in Georgia, in Texas e in decine di altri Stati è l’evento conosciuto semplicemente come Venerdì Sera. (Friday Night Lights)

Sulle orme dei Panthers

Sono i confini a emarginare Odessa: Dallas dista 560 chilometri a est, El Paso quasi 500 a ovest, altri 500 chilometri la separano dal resto della civiltà. È un recesso tramortito dalla crisi petrolifera dove le dispute tra concittadini - non proprio inerenti i massimi sistemi - vengono spesso e volentieri risolte dal ferro. Eppure la squadra dei Permian Panthers, rappresentativa del liceo locale, è tra le migliori del Texas: un miracolo? Nient’affatto, qui il football è concepito come una guerra di religione. Bissinger si trasferisce a Odessa per seguire da spettatore privilegiato un'unica stagione dei Panthers, quella del 1988: da un parte pedina i giocatori carpendone aspirazioni e ansie, dall’altra intercetta gli umori della comunità con un vispo sguardo a grandandolo. Il suo Friday Night Lights – Una città, una squadra, un sogno (edito in Italia da 66THAND2ND) è molto più di un libro di sport: è uno spaccato del Texas e, di riflesso, della pancia dell’America. Assurto in quattro e quattr’otto a caso letterario superando i due milioni di copie vendute, ha ispirato due serie televisive e l’omonimo film oltre a contribuire a posizionare Odessa sulle mappe.

Le luci del venerdì sera sullo schermo

Dopo un primo adattamento per la tv con la serie Against the Grain (con un giovanissimo Ben Affleck nel cast), la parabola dei Permian Panthers nel 2004 sbarca al cinema. Peter Berg, apprezzato cineasta nonché cugino di secondo grado di Bissinger, dirige la trasposizione cinematografica del libro con un ombroso Billy Bob Thornton nei panni del protagonista. Friday Night Lights è una versione fedele – a tratti sin troppo pedissequa – del capolavoro di Bissinger; non a caso il film è stato girato proprio a Odessa, tra Permian High School e Ratliff Stadium, la dimora dei Panthers. Due anni più tardi il tenace Berg, spalleggiato dall'NBC, architetta una nuova formula: con l'omonima serie tv stravolge la trama ma mantiene fede allo spirito del libro, forgiando un prodotto in bilico tra il teen drama alla TheO.C e i più accurati film incentrati sul football americano. L'iperrealismo si rivela la strategia vincente: Dillon, immaginaria cittadina dove è ambientata la serie, è la quintessenza del Texas.

Il ricordo della vita

Adottando la giusta distanza rispetto alla materia trattata, Bissinger nel suo libro esamina pregi e storture del microcosmo texano di Odessa: una realtà dove il football riveste un’importanza spropositata, ma al contempo offre una rassicurante evasione dall’opprimente quotidianità. I giocatori dei Panthers, impegnati nella rincorsa al titolo statale, sono pienamente consapevoli di una verità inoppugnabile: stanno cementando mattoncino dopo mattoncino il ricordo più sfavillante delle loro vite. Sotto le luci del venerdì sera sono i protagonisti di una liturgia collettiva concepibile soltanto nelle pieghe dell’America più profonda.

