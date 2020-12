La quattordicesima settimana della NFL ci ha regalato grandi match ed emozioni a non finire. I Play-offs si fanno sempre più vicini, per cui ogni vittoria, o sconfitta, vale doppio per andare a comporre il tabellone delle quattordici squadre che prenderanno parte alla post-season. Nella AFC vittoria pesante dei Kansas City Chiefs a Miami, mentre i Buffalo Bills schiantano i Pittsburgh Steelers e si confermano come seconda forza della Conference. Nella NFC, invece, vincono i Los Angeles Rams corrono in vetta alla NFC West dove i Seattle Seahawks tornano a vincere. Cambio di leader al comando con i Green Bay Packers (che passano a Detroit) che superano i New Orleans Saints (che cadono a Philadelphia). Andiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL.

I MATCH DELLA QUATTORDICESIMA SETTIMANA DELLA NFL

Football Americano L’11esima domenica del 2020 NFL: sconfitte che pesano 23/11/2020 A 09:23

Buffalo Bills (10-3) – Pittsburgh Steelers (11-2): dopo un primo tempo nel quale le difese bloccano ogni tentativo dei rivali, sul 7-3 per gli Steelers, arriva l’intercetto riportato in meta di Buffalo con Johnson per il 9-7- A questo punto i Bills cambiano marcia e nel terzo quarto vanno a segno con le mete su ricezione di Diggs e Davis per il 23-7. L’attacco dei giallo-neri non funziona ma nel finale arriva la meta di Smith-Schuster per il 15-23. Pittsburgh ci prova, ma Buffalo chiude i conti con un field goal di Bass per il 26-15. Bills che volano in vetta alla AFC East, mentre gli Steelers cadono per la seconda volta consecutiva e vedono scappare i Chiefs al comando della AFC.

Miami Dolphins (8-5) – Kansas City Chiefs (12-1) 27-33: sfida tiratissima a Miami, con i Chiefs che vincono ancora nonostante una delle peggiori versioni di Mahomes di sempre. Il fuoriclasse di Kansas City sparacchia ben 3 intercetti a lato di 2 mete e 393 yds con Kelce da 136 yds e una meta su ricezione e Hill che ne aggiunge 79 con un td. Miami ha 316 yds da Tagovailoa con 2 mete e un intercetto ma non basta nei momenti clou contro l’esperienza dei Chiefs. La partita vede lo scatto iniziale dei Dolphins che salgono 10-0 con il td su ricezione di Gesicki e un field goal di Sanders, poi si scatena Kansas City. Prima Hill, quindi Kelce vanno in meta per il 14-10 prima del riposo. Nel terzo quarto ancora Hill, quindi Hardman riporta in meta un punt e il punteggio va sul 30-10. Miami risponde con un quarto periodo da 17-3, ma è troppo tardi ed i Chiefs volano sul 12-1 in stagione confermandosi la squadra da battere nella AFC vincendo già la AFC West. Dolphins che ribadiscono la loro forza e sono sempre in corsa nella AFC East.

Tampa Bay Buccaneers (8-5) – Minnesota Vikings (6-7) 26-14: vittoria importante per i Bucs che tornano a correre nella NFC South. Apre le marcature Cook su corsa per il 6-0 iniziale nel secondo quarto, ma poi Tampa Bay si sveglia. Prima Brady lancia in meta Miller per 48 yds, quindi Jones corre per il 14-6, infine Succop calcia il field goal del 17-6 che chiude la prima metà di gara. Nella ripresa Brady lancia Gronkowski per il 23-6 che sancisce la vittoria dei padroni di casa, prima che Cousins lanci Smith per il 23-14 che chiude il terzo quarto, infine ancora Succop calcia il field goal del 26-14 che manda i titolo di coda alla sfida. Brady chiude con 196 yds e 2 mete, Cousins risponde con 225 e una meta. I Bucs tornano a correre, i Vikings vedono allontanarsi i sogni di Play-offd.

Philadelphia Eagles (4-8-1) – New Orleans Saints (10-3): la grande sorpresa di giornata. Gli Eagles stendono i Saints in un match davvero combattuto. Padroni di casa che schizzano sul 17-0 nel secondo quarto e provano a gestire la situazione nel secondo tempo con il rookie Hurts che sembra impeccabile. Gli errori, tuttavia, arrivano e New Orleans si rifà sotto con due mete nel che rimettono il punteggio sul 14-17. Philadelphia, però, si scuote e allunga di nuovo nel quarto periodo, arrivano sul 24-14 a 4 minuti dalla fine con la palla in mano. Tutto sembra concluso, ma Hurts concede un fumble sanguinoso e Hill lancia per Cook uno splendido td per il 21-24. On-side kick per i Saints con gli Eagles che pasticciano e quasi regalano il pallone ai rivali per la seconda volta in pochi secondi. Per loro fortuna la difesa tiene e si chiude il match. Phila si rimette alla caccia della vetta nella derelitta NFC East, mentre i Saints cadono e lasciano la vetta della NFC in attesa del ritorno di Brees, e domenica arriva la sfida con i Chiefs di Mahomes!

Negli altri incontri, i Los Angeles Rams (9-4) hanno passeggiato 24-3 contro i New England Patriots (6-7) in una sfida che non ha avuto storia con Goff che lancia appena per 137 yds con un td e un intercetto, per cui ci pensa Akers a correre per 171 ed a dominare la scena. Per i bostoniani ancora un pessimo match per Newton che chiude con 9/16 119 yds e un intercetto. Rams che continuano a correre in vetta alla NFC West, mentre Patriots che ormai vedono allontanarsi definitivamente i Play-offs.

Sempre nella NFC i Detroit Lions (5-8) ci provano con il cuore ma cadono 24-31 in casa contro i Green Bay Packers (10-3) sospinti ancora una volta da un Rodgers in stile MVP. Per il QB arrivano 290 yds e tre mete con un attacco che quando è in ritmo appare inarrestabile. Nella AFC i Tennessee Titans (8-4) passano 31-10 in casa dei Jacksonville Jaguars (1-11) con Henry che devasta la difesa avversaria con la bellezza di 215 yds su corsa. Dominante. Per i Titans successo fondamentale per la lotta al vertice della AFC South.

I Las Vegas Raiders (7-6) subiscono un pesante ko interno contro gli Indianapolis Colts (9-4) con il punteggio di 27-44, Rivers è impeccabile con 244 yds e 2 mete, ma è Taylor con 150 yds su corsa a dominare la scena. Raiders che rimangono in partita fino al terzo quarto, quindi il parziale conclusivo di 17-7 chiude i conti. Per i Colts vittoria importante per la AFC South.

Nella NFC i New York Giants (5-8) nulla possono contro gli Arizona Cardinals (7-6) che passano 26-7 con Murray che lancia per 244 yds e una mete e ne aggiunte anche 47 su corsa. I Seattle Seahawks (9-4) umiliano 40-3 i New York Jets (0-13) che volano verso una stagione “perfetta” dal lato sbagliato, ovvero senza nemmeno una vittoria. Wilson lancia per 4 mete contro una squadra che non sembra nemmeno appartenere alla NFL.

I Chicago Bears (6-7) interrompo la serie di ko e demoliscono 36-7 gli Houston Texans (4-9) con Trubisky da 267 yds e 3 mete con Montgomery che corre per 113 con una meta. I Cincinnati Bengals (2-10-1) crollano 30-7 in casa contro i Dallas Cowboys (4-9) che vedono Dalton da 185 yds e 2 mete contro le 217 yds e un td di Allen. I Carolina Panthers (4-9) si fanno sorprendere 27-32 in casa dai i Denver Broncos (5-8) che hanno un Lock dominante da 280 yds e 4 mete

I San Francisco 49ers (5-8) chiudono la loro stagione perdendo 23-15 contro il Washington Football Team (6-7) privo di Smith. Partita ricca di errori che Washington fa sua ed ora la vetta della NFC East è sempre più solida. Infine i Los Angeles Chargers (4-9) vincono allo scardere 20-17 contro gli Atlanta Falcons (4-9).

La quattordicesima settimana della NFL si concluderà con la attesissima sfida interna alla AFC North tra Cleveland Browns (9-3) e Baltimore Ravens (7-5).

Football Americano Covid e distanziamento? Folla invade il campo di football 08/11/2020 A 09:40