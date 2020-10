La settima settimana della NFL 2020-2021 inizia a definire la situazione nelle due Conference. Nella AFC i Kansas City Chiefs dominano contro i Denver Broncos e si confermano la squadra da battere, ma impressionano i Pittsburgh Steelers che rimangono gli unici imbattuti dopo aver piegato a domicilio i Tennessee Titans. Nella NFC ancora una prova di forza dei Tampa Bay Buccaneers, mentre vincono anche i Green Bay Packers e gli Arizona Cardinals che piegano all’overtime i Seattle Seahawks. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL.

I MATCH DELLA SETTIMA SETTIMANA DELLA NFL:

Tennessee Titans (5-1) – Pittsburgh Steelers (6-0) 24-27: la sfida tra le due imbattute della AFC va agli Steelers al termine di un match incredibile. I giallo-neri volano 24-7 nel primo tempo grazie alle due mete su ricezione di Johnson e alla corsa di Snell, con una squadra che appare in controllo. Dopodiché Tennessee torna in corsa con le mete di Henry su corsa e AJ Brown con una ricezione da 73 yds e arriva al field goal per il possibile pareggio a pochi secondi dalla fine, ma Gostkowski sbaglia malamente e Pittsburgh può procedere sul 6-0. Roethlisberger chiude con 268 yds, 2 td e ben 3 intercetti, mentre Tannehill risponde con 220 yds e 2 mete. Per gli Steelers bene Conner con 82 yds su corsa e Smith-Schuster da 85 su ricezione, con Johnson che riceve per 80 e 2 mete. Per Tennessee, Henry viene fermato a 75 yds su corsa, mentre AJ Brown domina con 153 su ricezione.

Arizona Cardinals (5-2) – Seattle Seahawks (5-1) 37-34 dopo overtime. La NFC West non tradisce mai. Seattle spreca due vantaggi importanti e si fa riacciuffare da Arizona, che poi va a vincere all’ultimo istante dell’overtime con un field goal di Gonzalez. Fino a quel momento era successo di tutto. Seahawks che partono 10-0 con il primo td di Lockett (oltre 200 yds per lui) su ricezione e un field goal di Myers, ma Hopkins segna la meta dei Cadinals per il 7-10. Nel secondo quarto ancora Myers, quindi una corsa di Hyde da 24 yds riportano Seattle avanti 20-7, ma Arizona non molla. Kirk riceve per 7 yds, ma Lockett va di nuovo in meta con un lancio da 47 yds per il 27-14. Gonzalez chiude il primo tempo con il calcio del 17-27, mentre nel terzo quarto ci pensa lo stesso Murray a correre in meta per il 24-27. I due Qb iniziano a lanciare intercetti, ma Wilson ha modo di spedire in end-zone Lockett per la terza volta nel quarto periodo per il 34-24. Sembra tutto concluso, ma i Cardinals ci credono e vanno al pareggio all’ultimo secondo con la meta di Kirk su ricezione e il calcio di Gonzalez. Nell’overtime buon drive di Seattle, sprecato dal terzo intercetto di serata di Wilson, allora Gonzalez decide il match a pochi secondi dalla fine con field goal da 48 yds per il 37-34 finale. NFC West di altissimo livello. Seahawks ancora in vetta 5-1, ma Cardinals con 5-2 e LA Rams in scia.

New Orleans Saints (4-2) – Carolina Panthers (3-4) 27-24: sfida importante nella NFC South vinto da Brees e compagni. Match sbloccato dal Qb che lancia per Cook il 7-0 prima del field goal di Slye per il 7-3 che chiude il primo quarto. Brees corre per una yard e segna il 14-3, quindi Bridgewater manda in meta DJ Moore con un lancio da 74 yds per 14-10. Ancora DJ Moore va a segno con una ricezione da 7 yds, prima del td di Harris su lancio di Brees. Si va al riposo sul 21-17 per i Saints che segnano il field goal del 24-17 nel terzo quarto, prima che Samuel con una corsa da 5 yds pareggi i conti. Nel quarto periodo l’equilibrio regna sovrano, ma ci pensa un calcio di Lutz dalle 43 a 7:55 dalla fine a chiudere i conti. New Orleans si rilancia sul 4-2, mentre Carolina perde ancora un match di una segnatura.

Houston Texans (1-6) – Green Bay Packers (5-1) 20-35: dopo il brutto ko di Tampa, i Packers si rimettono in corsa e passeggiano a Houston chiudendo i conti già nel primo tempo, chiuso sul 21-.0 con tre mete lanciate da Rodgers, una per Adams, una per Sternberger e una per Taylor. Nella ripresa i Texans si scuotono e provano a creare qualcosa con Watson, ma un ennesimo td di Adams (13 ricezioni per 196 yds e due mete) chiude i conti. Rodgers pennella con 283 yds e 4 mete, Watson risponde con 309 yds e 2 td, con l’ex di turno, Cobb, che riceve per 95 yds. Green Bay torna al successo e vola sul 5-1 nella NFC North, mentre per Houston la stagione si chiude qui.

Las Vegas Raiders (3-3) – Tampa Bay Buccaneers (5-2) 20-45: ancora una grande prestazione sui due lati del campo per i Bucs che partono bene, si fanno quasi riprendere, quindi nell’ultimo periodo dominano 21-3 e chiudono i conti. Ancora un ottimo Brady da 369 yds e 4 td, mentre Carr ha troppo poco dal gioco di corsa e quindi deve lanciare tanto. Chiude con 284 yds, 2 mete e un intercetto, ma la difesa di Tampa fa la differenza, il resto lo fa l’attacco con Fournette su corsa, Miller, Evans e Gronkowski su ricezione. I Bucs salgono 5-2 in stagione e dimostrano una crescita davvero importante. Per i Raiders stagione già in bilico.

Negli altri match gli Atlanta Falcons (1-6) subiscono l’ennesima sconfitta in extremis e cadono in casa 22-23 contro i Detroit Lions (3-3) grazie ad un lancio di Stafford (340 yds totali) ricevuto in meta da Hockerson a tempo già scaduto. Falcons che sprecano un vantaggio di 14-10 e sprofondano nella NFC South. Lions che, invece, tornano in parità e inseguono Bears e Packers nella NFC North. Nella AFC East i New York Jets (0-7) fanno sudare i Buffalo Bills (5-2) che vincono in rimonta 10-18 grazie a sei field goal di Bass, mentre per i Jets ennesima pessima prova di Darnold che chiude con 120 yds e 2 intercetti.

In una sfida della AFC North i Cincinnati Bengals (1-5-1) vengono beffati 34-37 dai Cleveland Browns (5-2) all’ultimo secondo, con i rivali che vanno a segno con la ricezione da meta di Peoples-Jones che chiude un parziale di 20-14 che decide il match. Ottimo Mayfield con 5 lanci da td. Sempre nella AFC, passeggiata per 43-16 in casa dei Denver Broncos (2-4) per i Kansas City Chiefs (6-1) che non hanno nemmeno bisogno di forzare. Mahomes chiude con 200 yds e una meta, approfittando dei regali altrui. I New England Patriots (2-4) vengono demoliti in casa dai San Francisco 49ers (4-3) con l’eloquente punteggio di 33-6. I californiani dominano con 197 yds su corsa (ma 2 intercetti di Garoppolo) mentre dall’altra parte Newton ne lancia 3 con 98 yds totali. Attacco inesistente e prima volta sul 2-4 per i bostoniani dal 2000, ovvero dal pre-era Tom Brady.

Nella NFC East il Washington Football Team (2-5) vince in scioltezza 25-3 con i Dallas Cowboys (2-5) che, da quando hanno perso Prescott, sembrano davvero allo sbando. Washington vola sulle corse di Gibson (128 yds e un td) mentre Dallas che chiude con poco più di 130 yds totali in attacco. Infine i Los Angeles Chargers (2-4) superano 39-39 i Jacksonville Jaguars (1-6) in rimonta, con Herbert che lancia 347 yds e 3 td. Nel Thursday Night match i Philadelphia Eagles (2-4-1) hanno piegato 22-21 i New York Giants (1-6) al termine di un match interno alla NFC East nel quale è successo di tutto. Sfida risolta dal drive conclusivo gestito da Wentz (350 yds e 2 td) con la meta di Scott su ricezione.

La settima settimana si chiuderà con il Monday Night tra Los Angeles Rams (4-2) e Chicago Bears (5-1). Squadre in bye week: Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, Baltimore Ravens.

