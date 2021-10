C’è una regola in NFL: se fai un touchdown, devi regalare la palla ad un tifoso. E fin qui tutto ok. Tant’è che Mike Evans, ricevitore dei Tampa Bay Bucaneers ha eseguito il dictat della Lega regalando la palla della vittoria ad un fan della squadra, Byron Kennedy 29enne. E tutto ok anche qui, se non fosse che la persona che aveva fatto quel lancio vincente, desiderava avere quel pallone. E quella persona era Tom Brady.

Per Brady infatti, quella era la palla del suo lancio decisivo numero 600 in carriera. Un traguardo non da poco tant’è che Brady si è visto costretto a chiedere il pallone al tifoso che non ha esitato un attimo, ha offerto quel pallone al suo idolo ma non senza qualcosa in cambio. Sì perché il pallone in questione ha un valore stimato di mezzo milione di dollari.

Quindi, in cambio di quel pallone, il 29enne Kennedy ha ricevuto:

1 pallone identico

1 buono da 1000$ da spendere nel negozio di Tampa

2 maglie autografate di Brady

1 casco dei Bucs

1 maglia di Evans

1 paio di scarpe di Evans, quelle usate in quella partita

2 abbonamenti per la stagione

Pagamento in Bitcoin di una cospicua somma

Brady ha avuto il suo pallone, ma a prezzo caro senza dubbio...

