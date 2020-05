Dal Super Bowl alla lotta al Coronavirus: Laurent Duvernay-Tardif è il primo giocatore-medico

Meno di tre mesi dopo il trionfo al Super Bowl con i Kansas City Chiefs l'offensive guard Laurent Duvernay-Tardif presta servizio in una clinica di Montreal, lottando in prima linea contro il Virus.

Lo scorso 2 febbraio Laurent Duvernay-Tardif trionfava assieme ai suoi Kansas City Chiefs nel Super Bowl numero 54 della storia, svolgendo come sempre il suo compito – quello di proteggere il quarterback della squadra Patrick Mahomes – in modo impeccabile: meno di tre mesi più tardi il ragazzone canadese di 196 centimetri per 146 chili si dà un gran daffare nelle corsie di una clinica di assistenza a lungo termine nei sobborghi sua Montreal, impegnato in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Dopo che Sports Illustrated prima di tutti l’ha raccontata, la sua incredibile storia sta facendo il giro del mondo.

Primo medico della NFL

Laurent, nel corso di questi ultimi anni, oltre ad affinare l’arte del football americano diventando uno dei migliori bloccatori al mondo ha conseguito un dottorato in medicina chinando la testa sui libri durante le off season di football: parliamo del primo medico della storia dell’NFL. Pur non avendo avuto il tempo materiale di ottenere una specializzazione né di accumulare esperienza tramite praticantato, l’offensive guard dei Chiefs ha risposto presente al reclutamento d’urgenza del Ministero della Salute ritornando dalla vacanza ai Caraibi con la fidanza Florence nel giorno stesso dell’entrata in vigore delle misure restrittive in Canada. Il dottorato gli è valso l’abilitazione e così il 24 aprile Laurent ha indossato il camice per la prima volta.

Come ripartire?

Uomo dal multiforme ingegno, il giocatore-medico Laurent fa anche parte di una task force di esperti che sta studiando come lo sport potrebbe ripartire e in che modo potrebbe cambiare: dal modo di allenarsi, a quello di viaggiare fino all’effettivo svolgimento delle partite. Incalzato da SI, ha proferito parole tutt'altro che banali in materia:

Lo sport è davvero importante; è un tessuto connettivo per la società. Ma non è un’attività essenziale. È troppo presto per dire quando potrebbe tornare lo sport. Quello che posso dire è che se non staremo giocando il prossimo settembre per l’inizio della prossima stagione, conoscendo ciò che lo sport implica e significa per una nazione e i soldi che foraggiano questa enorme industria, vorrà dire che ci saranno problemi ben più grandi del non giocare a football.

