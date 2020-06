Donald Trump contro la NFL: "Non comprerò biglietti finché non smetteranno di dividere l'America"

Il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato su twitter un pensiero di Matt Schlapp, esponente dell'American Conservative Union, dopo la marcia indietro compiuta dalla NFL nei confronti delle proteste di Colin Kaepernick, il quarterback che sdoganò per primo il gesto dell'inginocchiamento.

Come ormai noto, il gesto dell'inginocchiamento proposto ormai in tutto il mondo dalle manifestazioni antirazziste sorte dopo la morte di George Floyd è mutuato dall'analoga forma di protesta messa in atto già nel 2016 da Colin Kaepernick, ex-quarterback dei San Francisco 49ers. Il suo inginocchiarsi, in silenzio, durante l'inno nazionale, era portatore di un messaggio che chiedeva la fine dei maltrattamenti delle forze dell'ordine sugli afroamericani.

Quel gesto destabilizzante portò Kaepernick a essere ostracizzato e a restare senza contratto a partire dalla stagione successiva, ma qualche giorno fa, di fronte alla portata delle manifestazioni e sotto la pressione dei giocatori afroamericani, che rappresentano oltre il 70% dell'intera Lega, la NFL ha fatto marcia indietro ammettendo di "aver commesso un grave errore nel non aver ascoltato le proteste".

Ora arriva la contro-risposta di Donald Trump, affidata, come nello stile del presidente statunitense, a twitter. Trump ha condiviso tramite la piattaforma social il pensiero di Matt Schlapp, esponente dell'American Conservative Union: "Non comprerò più un altro biglietto per vedere una partita di football NFL finché non torneranno a giocare e la smetteranno di dividere l'America".

