I Washington Redskins verso una svolta epocale: "Pronti a cambiare il nome, è offensivo"

The Washington Redskins logo during training camp.

Sulla spinta del movimento #BlackLivesMatter e di pesanti rivendicazioni degli sponsor, i Washington Redskins si sono detti pronti a cambiare il proprio nickname, da tempo oggetto di polemiche e controversie per i connotati discriminatori e razzisti.

I Washington Redskins ("Pellerossa") sono pronti a cambiare nome, segnando una svolta nella storia della franchigia della Capitale e della NFL. Il nickname, risalente al lontano 1933, è da molto tempo soggetto a polemiche per i connotati razzisti, ma la società ha sempre resistito alle richieste di modifica, rifacendosi alla tradizione. Ora, sotto la spinta del movimento #BlackLivesMatter, delle profonde scuse porte dalla NFL nei confronti diColin Kaepernick (il quarterback che aveva adottato per primo il gesto dell'inginocchiamento in difesa dei diritti della comunità afroamericana) e della forte pressione degli sponsor, Washington si è detta disposta a un'apertura epocale.

"Questo processo - ha dichiarato il proprietario, Dan Snyder - permetterà al club di prendere in considerazione non soltanto l'orgogliosa tradizione e storia della franchigia, ma anche i suggerimenti dei nostri allievi, dell'organizzazione, degli sponsor, della NFL e della comunità locale".

Una manifestazione di protesta per il cambiamento del nickname dei Washington Redskins. Credit Foto Getty Images

L'azione decisiva degli sponsor: FedEx, Nike e PepsiCo investono centinaia di milioni di dollari per i Redskins

La scorsa settimana, molti azionisti hanno scritto una lettera a FedEx, Nike e PepsiCo (main sponsor dei Redksins) in cui si chiedeva una presa di posizione nei confronti della società. "Redskins è una parola disumana, che caratterizza le persone per il loro colore della pelle, è un insulto razzista dai connotati pieni di odio", si legge nel testo della missiva.

L'azione degli sponsor è risultata decisiva per il passo finale. FedEx, che ha investito 205 milioni di dollari per brandizzare lo stadio da 82.000 posti firmando un contratto fino al 2025, ha giocato la parte del leone: il fondatore, Frederick Smith, è infatti socio di minoranza della franchigia. Nike ha temporaneamente chiuso la pagina dei Redskins nella sezione merchandising sul proprio sito ufficiale, mentre PepsiCo ha annunciato la prosecuzione della sponsorizzazione soltanto dopo la nota emessa dal team con la chiara intenzione di voltare pagina rispetto al passato: "È un argomento di cui stiamo parlando con la NFL e il management di Washington da diverse settimane - ha dichiarato un rappresentate dell'azienda di bevande -. Crediamo sia giunta l'ora di un cambiamento. Siamo felici dei passi in avanti compiuti dalla società e siamo intenzionati a mantenere la nostra partnership".

