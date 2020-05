Dopo Michael Jordan, Tom Brady: la star NFL sarà protagonista della nuova serie di ESPN nel 2021

"The Last Dance" con Michael Jordan nel 2020, "A Man in the Arena" con Tom Brady nel 2021. ESPN ha annunciato che il protagonista della nuova docu-series sportiva in uscita nella prossima stagione sarà la superstar del football americano, capace di vincere 6 titoli con i New England Patriots.

Dopo Michael Jordan, sarà il turno di Tom Brady. A una manciata di giorni dalla fine di "The Last Dance", la docu-series di dieci puntate che ha ripercorso l'intera carriera di MJ con i Chicago Bulls, ESPN ha annunciato che, nel 2021, proporrà un nuovo show di nove episodi che racconterà le gesta di un'altra grandissima superstar dello sport statunitense: la leggenda vivente (e ancora in attività) Tom Brady.

Nato il 3 agosto 1977, Brady è il quarterback più vincente della storia del football americano, con 6 Super Bowl conquistati in carriera con la maglia dei New England Patriots, squadra di cui è stato caposaldo di una lunghissima dinastia assieme al coach Bill Belichick. Prodotto della University of Michigan, Brady è stato selezionato soltanto come 199esima scelta al draft del 2000, dettaglio che rende la sua cavalcata verso l'Olimpo della NFL ancora più fiabesca e gloriosa.

Super Bowl Tom Brady e i New England Patriots contro tutti: qual è la dinastia più leggendaria dello sport USA? 04/02/2019 A 11:13

T

La serie, intitolata "Man in the Arena", sarà prodotta da ESPN con la collaborazione della 199 Productions, la neonata casa di produzione fondata proprio dallo stesso Brady. Il punto focale della serie sarà la rivisitazione di ognuno dei suoi nove Super Bowl disputati, con uno sguardo attento sui momenti-chiave di ogni stagione.

Play Icon WATCH Che fine hanno fatto i Chicago Bulls dell'ultimo ballo? 00:01:18

Super Bowl Gli occhi del mondo sul Super Bowl LIII: la tradizione dei Patriots contro il ritorno dei Rams 02/02/2019 A 10:04