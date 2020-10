"The Playbook - Guida tattica alla NFL 2020", di Alberto Cantù e Michele Serra (Amazon Italia)

Il football americano NFL è uno sport molto particolare, forse difficile da guardare a primo impatto, ma che è amato e seguito da tanti appassionati, anche in Italia. Tra questi, ci sono due "malati" (nel senso migliore del termine, ndr) come Alberto Cantù e Michele Serre, giovani e intraprendenti penne che hanno deciso di investire l'estate 2020 per scrivere una guida alla stagione NFL 2020 tutt'altro che comune: non un banale elenco di squadre, giocatori e allenatori, obiettivi e aspettative, bensì una vera e propria guida tattica, qualcosa che in Italia mai si era visto prima.

NFL Tom Brady ferma Aaron Rodgers, ancora imbattuti Steelers e Titans 19/10/2020 A 06:21

Da studiosi del gioco, degli schemi, della tattica, Cantù e Serra hanno prodotto un libro che si intitola "The Playbook", come la "bibbia" che ogni allenatore di ogni squadra distribuisce a tutti i giocatori per imparare appunto gli schemi e le filosofie di gioco. "The Playbook" è composto da 11 capitoli estremamente esaurienti e comprensibili, scritti con un linguaggio fresco, scorrevole, diretto, molto "da social network", e che va dritto al nocciolo delle questioni: si parte dall'attacco, con i nuovi Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, si passa attraverso la rivoluzione dei giovani allenatori senza dimenticare il passato, le origini e da dove si è partiti, e si arriva alla difesa, con la "Legion of Boom" di Pete Carroll e i blitz dei Baltimore Ravens. In mezzo, per spiegare la tattica e l'evoluzione di diversi aspetti del gioco (dai running backs ai tight ends, dalle safeties ai ricevitori, dal gioco di corsa al dominio dei passaggi), si utilizzano da esempio giocatori, allenatori e squadre che sono destinate a lasciare una traccia importante in questa stagione NFL che è già nel vivo.

La chicca di questo libro sono le 15 pagine di glossario alla fine dove vengono spiegati in modo dettagliato i termini e le espressioni usati nelle pagine precedenti: dai ruoli dei giocatori agli schemi d'attacco e di difesa, dalle formazioni al gergo che si può sentire dai telecronisti americani durante una partita. Insomma, "The Playbook" è un libro che certamente può aiutare gli appassionati di football americano e non solo per addentrarsi nel gioco, scavare oltre la superficie e provare a capire di più la magia della NFL dal punto di vista dell'evoluzione e della rivoluzione tattica.

Alberto Cantù e Michele Serra, entrambi classe 1993, si possono trovare sul sito specializzato "Huddle Magazine", nato nell'inverno del 1998, ma non solo: potete ascoltarli sui podcast "Scusate il disturbo" e "The Bootleg" e vederli sui social network commentare e analizzare le partite NFL.

Il mea culpa della NFL: "Abbiamo sbagliato a ignorare le proteste dei giocatori di colore"

NFL Dal pericolo di morte al ritorno in campo: miracolo in NFL 15/10/2020 A 15:39