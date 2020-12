Qualora NFL e NFL Players Association confermassero, saremmo al cospetto di un'autentica rivoluzione copernicana in ambito sportivo : l'offensive tackle dei Carolina Panthers (NFL) Russel Okung ha difatti scelto di percepire la metà del proprio stipendio in Bitcoin. Sei milioni e mezzo di dollari (!!!) nella criptovaluta che - fonte ANSA - ha da poco sfondato quota 28 mila dollari segnando un rialzo del 270% da inizio anno.

Il 32enne texano vittorioso al Super Bowl 2014 con i Seattle Seahawks e due volte convocato al Pro Bowl aveva già espresso in tempi non sospetti il desiderio di essere pagato in Bitcoin e ora grazie alla startup Zap - capace di convertire istantaneamente i tradizionali pagamenti in criptovaluta - diventerà uno storico pioniere, previa approvazione della Lega. Sarebbe il primo sportivo in assoluto a essere stipendiato in Bitcoin.