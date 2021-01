Svolta epocale nella NFL : il prossimo 7 Febbraio Sarah Thomas diventerà la prima donna nella storia ad arbitrare una partita del Super Bowl . La 47enne nativa del Missisipi ricoprirà infatti il ruolo di “down judge” nella squadra diretta da Carl Cheffers nella partita più attesa dell'anno in America. La carriera di Sarah Thomas è iniziata nel lontano 1996 e da quella data è riuscita ad abbattere tanti pregiudizi e a imporsi in un mondo prettamente maschile, tanto da meritarsi il rispetto da parte di tutta la Lega.

“Le sue prestazioni di grande livello e il suo impegno per giungere all’eccellenza le hanno fatto guadagnare il diritto di arbitrare al Super Bowl: congratulazioni a Sarah per questo onore ampiamente meritato” ha ha commentato Troy Vincent , executive vicepresident of football operations della NFL.

Sono tanti i traguardi raggiunti da Sarah Thomas negli anni: prima donna ad arbitrare un bowl di football universitario, prima donna a essere inserita in modo permanente tra gli arbitri NFL nel 2015 e prima donna a essere designata in una crew di una gara di playoff per la sfida tra New England Patriots e Los Angeles Chargers.