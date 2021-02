Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio (ore 00.30 italiane) andrà in scena l’attesissimo Super Bowl 2021. La finale della NFL, il campionato statunitense di football americano, promette grandissimo spettacolo e come da tradizione un’intera Nazione si riunirà davanti al televisore. Non ci sarà soltanto l’imperdibile partita tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs, ma anche un contorno musicale da godersi con grande attenzione.