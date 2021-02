Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio, poco dopo la mezzanotte, tutti i riflettori del mondo sportivo e non saranno puntati sul Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, dove andrà in scena il Super Bowl LV, la finalissima del campionato di football americano NFL. Di fronte i Kansas City Chiefs campioni in carica, guidati da Andy Reid e dal fenomeno Patrick Mahomes, e i Tampa Bay Buccaneers, la prima squadra della storia a giocare il Super Bowl nello stadio di casa, e guidati in panchina dall'istrionico Bruce Arians e in campo da Tom Brady, 43 anni, una leggenda vivente, alla decima finale in carriera e a caccia del settimo anello dopo i sei vinti coi New England Patriots.