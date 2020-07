Svolta antirazzista in NFL: è ufficiale, i Washington Redskins cambieranno nome e logo

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo le parole si passa ai fatti. Negli ultimi giorni si era discusso se fosse razzista o meno la dicitura Redskins al fianco del nome della franchigia di Washington, squadra di football americano. Ed ecco che in data odierna il club della capitale degli Stati Uniti d'America ha deciso di cambiare nome e logo della propria squadra, sì anche il logo che traeva la figura stilizzata di un capo di una tribù di nativi americani.

Il 3 luglio abbiamo annunciato che avremmo dato il via ad un processo di rivisitazione del nome della nostra franchigia. Questo lavoro ha iniziato a dare i propri frutti. Dato che hanno fatto parte di questo processo, vogliamo ringraziare i nostri sponsor, i tifosi e la comunità che ci hanno aiutato a pensare oltre. Oggi, quindi, annunciamo che ritireremo il nome Redskins e il logo dalla nostra squadra. Dan Snyder e coach Ron Rivera, stanno lavorando a braccetto per sviluppare un nuovo nome e un nuovo design per il nostro logo futuro, che dovrà unire orgoglio e tradizione della franchigia da qui ai prossimi 100 anni

Nelle prossime ore, quindi, scopriremo come si chiamerà la squadra di Washington della NFL. I Redskins depongono arco e frecce e diranno addio al logo della squadra della capitale. Una città che, va ricordato, ha già visto il cambiamento anche il nome della squadra di NBA. Gli allora Washington Bullets passarono a Wizards. Bullets, ovvero proiettili, venne sostituito perché nel corso degli anni ’90 la criminalità la faceva da padrone nel District of Columbia, per cui si pensò ad un nome, maggiormente politically correct.

