Un terribile episodio scuote il football americano NFL! Henry Ruggs III, talentuoso ricevitore al secondo anno dei Las Vegas Raiders, è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale nella città del Nevada in cui è rimasta uccisa una donna: Ruggs, a bordo della sua Chevrolet Corvette insieme ad una donna, ha tamponato a forte velocità una Toyota Rav 4 che ha preso immediatamente fuoco e non ha dato scampo al conducente, una donna, e al suo cane, entrambi carbonizzati. L'ex wide receiver dell'università di Alabama era evidentemente ubriaco e ora rischia da 2 a 20 anni di carcere: i Raiders lo hanno immediatamente tagliato!

Ad

"Il conducente della Chevrolet, identificato come il 22enne Henry Ruggs III, è rimasto sulla scena e mostrava chiari segni d'ebbrezza. Ruggs è stato poi trasportato all'ospedale per essere curato per lesioni non gravi", recita il comunicato della polizia che sottolinea come anche il giocatore e la donna e la donna che era con lui sono rimasti coinvolti nell'incidente ma senza riportare ferite che mettano a rischio la loro vita.

NFL Sorpresa in NFL: gli Oakland Raiders tagliano il kicker Giorgio Tavecchio 04/08/2018 A 14:24

"Attendiamo a giudicare sino a quando tutti i fatti non saranno noti", hanno detto David Chesnoff e Richard Schonfeld, avvocati di Henry Ruggs III, 24 ricezioni per 469 yard e due touchdown in questa stagione, lui che nel 2016 ha perso un amico d'infanzia, Rod Scott, in un incidente d'auto.

L'addio di coach Gruden: maledizione Raiders

Per la franchigia di Las Vegas è una sorta di maledizione perchè questo incidente che coinvolge Henry Ruggs III arriva poche settimane dopo l'addio di coach Jon Gruden, dimessosi dopo essere stato travolto da uno scandalo. Gruden, 58 anni, che nel 2018 aveva firmato un contratto decennale da 100 milioni di dollari, avrebbe usato termini ed espressioni razziste, omofobe e misogine in alcune e-mail tra il 2011, quando era analista per ESPN, e il 2018.

Super Bowl, Brady, NBA: Tampa nuova mecca dello sport USA?

NFL Debutto perfetto di Giorgio Tavecchio: 14 punti, vittoria e già un record NFL 10/09/2017 A 21:25