Il mio posto è ancora sul campo, non sugli spalti". Un annuncio shock quello di Tom Brady che, ad appena 6 settimane dal ritiro dal football americano, fa un contro-annuncio ovvero quello in cui fa sapere a tutti che sarà sui campi della NFL per la 23esima stagione in carriera. Nella domenica in cui la NCAA compila il tabellone della March Madness, il torneo del campionato universitario di basket, il 44enne quarterback calamita tutte le attenzioni con un post social che nessuno avrebbe mai immaginato, quello in cui dice che sarà di nuovo al comando dell'attacco dei Tampa Bay Buccaneers.

Un ritiro lampo dunque quello di Brady, annunciato lo scorso 1 febbraio e sostanzialmente cancellato il 14 marzo. "Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo e non sugli spalti. Quel tempo arriverà ma non è adesso. Amo i miei compagni di squadra e amo il supporto della mia famiglia. Loro hanno reso possibile tutto ciò. Tornerò a Tampa Bay per la mia 23esima stagione. Il lavoro non è ancora terminato", recita il post sui social della 44enne leggenda californiana.

Brady, che già a suo tempo non sembrava così sicuro di ritirarsi, sarà ancora al comando dell'attacco dei Bucs campioni 2020 e tenterà un nuovo assalto al Super Bowl: non è un caso quindi che Tampa Bay in queste settimane non sia andata a caccia di un nuovo quarterback come invece tutti si sarebbero immaginati. Evidentemente qualcosa già bolliva in pentola e Brady aveva rassicurato la franchigia della Florida di un suo possibile ritorno. L'ex qb dei New England Patriots vorrà certamente vendicare la sconfitta al secondo turno nei playoff di quest'anno contro i Los Angeles Rams, poi vincitori del titolo.

