Era nell'aria, ora arrivano conferme: Tom Brady si ritira, appende scarpe, guanti e casco al chiodo. Il leggendario quarterback californiano, 44 anni, chiude la propria carriera dopo 22 stagioni in NFL, 20 coi New England Patriots e 2 coi Tampa Bay Buccaneers, 7 SuperBowl vinti e una sfilza incredibie di record. A riportarlo è ESPN dopo che negli ultimi giorni erano uscite voci sulla sua volontà di dedicarsi maggiormente alla famiglia - la moglie, l'ex top model Gisele Bundchen e i figli -, e di iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Brady conclude così il proprio "viaggio" con la sconfitta dello scorso weekend contro i Los Angeles Rams nel secondo turno dei playoff NFL.

Ad

Ritiro o no? Questione di timing...

Football Americano Fan restituisce pallone a Brady, lui si sdebita in Bitcoin 26/10/2021 A 21:14

Nelle ore immediatamente successive alla bomba sganciata da ESPN, sono arrivate le smentite da parte dell'agente Don Yee, da parte del padre Tom Senior, e sarebbe arrivato un messaggio dello stesso Brady al general manager dei Buccaneers Jason Licht che diceva che nessuna decisione era stata presa. L'ufficialità è poi arrivata nella giornata di martedì primo febbraio, a fugare ogni dubbio residuo.

La rivincita di Tom

Tom Brady, nato il 3 agosto 1977 a San Mateo, California, chiude un capitolo della sua carriera ma anche una fetta importante di storia dello sport americano e non solo, visto quanto abbia segnato col suo essere un atleta e un personaggio normale, un "sottovalutato" che partendo dalle retrovie, anzi di più, è riuscito a diventare vincente, ricco, famoso e pure sposato con una top model come la già citata Gisele. Insomma, quasi il clichè del riscatto di un "signor nessuno". Pochi giorni dopo l'addio di Ben Roethlisberger , un'altra leggenda del football americano NFL degli 2000 dice addio:, nato il 3 agosto 1977 a San Mateo, California, chiude un capitolo della sua carriera ma anche una fetta importante di storia dello sport americano e non solo, visto quanto abbia segnato col suo essere un atleta e un personaggio normale, un "sottovalutato" che partendo dalle retrovie, anzi di più, è riuscito a diventare vincente, ricco, famoso e pure sposato con una top model come la già citata. Insomma, quasi il clichè del riscatto di un "signor nessuno".

Carriera leggendaria

Brady, scelto alla numero 199, sesto giro, del Draft NFL 2000 dai New England Patriots, viene gettato nella mischia da coach Bill Belichick a causa dell'infortunio del titolare Drew Bledsoe all'inizio della sua seconda stagione tra i pro, e da lì non perse più il posto. Coi Pats ha giocato 20 stagioni e vinto 6 Super Bowl, poi nel 2020 la separazione, il rapporto logorato con Belichick, e la voglia di una nuova avventura, a sud, in Florida, ai Tampa Bay Buccaneers. Attorno a lui coach Bruce Arians ha costruito uno squadrone (quello che era mancato negli ultimi anni a New England), ed Los Angeles Rams, una gara dalle mille emozioni, persa 30-27 dopo che Brady, per l'ennesima volta in carriera, aveva guidato la rimonta da 27-3 a 27-27. , scelto alla numero 199, sesto giro, deldai, viene gettato nella mischia da coacha causa dell'infortunio del titolareall'inizio della sua seconda stagione tra i pro, e da lì non perse più il posto. Coiha giocato 20 stagioni e, poi nella separazione, il rapporto logorato con, e la voglia di una nuova avventura, a sud, in Florida, ai. Attorno a lui coachha costruito uno squadrone (quello che era mancato negli ultimi anni a New England), ed è arrivato così il settimo Super Bowl, vinto fra l'altro in casa, a Tampa (prima volta nella storia NFL). Quest'anno Tampa Bay partiva ancora tra le favorite, ma ai playoff, dopo aver superato Philadelphia al primo turno, è arrivata la sconfitta in casa coi, una gara dalle mille emozioni, persa 30-27 dopo che, per l'ennesima volta in carriera, aveva guidato la rimonta da 27-3 a 27-27.

Tom Brady e Gisele Bundchen nel 2019. Credit Foto Getty Images

Pare che i Tampa Bay Buccaneers abbiano provato negli ultimi giorni a convincerlo a tornare in campo per un altro anno, ma Brady ha preferito chiudere qui, con la volontà di dedicarsi alla famiglia e ad un nuovo capitolo della propria vita, restando in Florida dove ha costruito una nuova casa a nord di Miami. E sembra anche che fino all'ultimo il 44enne di San Mateo non abbia fatto trapelare nulla delle sue intenzioni perchè non voleva una sorta di "farewell tour", un cammino di addio pieno di celebrazioni e ricordi. Per quelli ci sarà tempo, anche perchè un posto ce l'ha già nella Hall of Fame.

I numeri di Tom Brady in 22 stagioni

7 Super Bowl vinti (6 coi Patriots, 1 coi Buccaneers)

5 Super Bowl MVP

3 NFL MVP (regular season)

15 volte al Pro Bowl

6 volte All Pro

624 passaggi da touchdown (1° nella storia NFL)

85.520 yards lanciate (1° nella storia NFL)

243 partite vinte in carriera (1° nella storia NFL)

Tom Brady e il 10° Super Bowl, una storia infinita

NFL Tom Brady va in copertina ma Tampa Bay trionfa di squadra 08/02/2021 A 19:05