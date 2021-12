Lutto nel mondo del football americano. Si è spento nella notte John Madden, all’età di 85 anni. Una figura davvero nota per la NFL: oltre a vincere un Super Bowl da allenatore (quello del 1977 con i Oakland Raiders), è stato per anni telecronista per le più importanti tv statunitensi (una seconda carriera durata dal 1979 al 2009). Il commento di Roger Goodell, commissario NFL: “Nessuno ha amato il football più del Coach. Non ci sarà mai un altro John Madden, e saremo sempre in debito con lui per tutto quello che ha fatto per rendere il football e l’Nfl quello che sono oggi”. La stessa Nfl ha dichiarato che Madden se ne è andato "inaspettatamente" e senza svelare nulla di più sulle cause del decesso.

Ad

NFL Lutto nella NFL: Demaryius Thomas trovato morto a 33 anni 10/12/2021 A 06:31

Tom Brady e il 10° Super Bowl, una storia infinita

NFL Guida ubriaco e una donna muore: Ruggs scaricato dai Raiders 03/11/2021 A 08:48