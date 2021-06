Football Americano

NFL, Carl Nassib fa coming-out: “Sono gay, farò di tutto per sensibilizzare le persone”

NFL - Carl Nassib è diventato il primo giocatore in attività in NFL a dichiararsi omosessuale. Ha anche annunciato una donazione di 100.000 dollari al Trevor Project, che lavora per prevenire i suicidi tra i giovani LGBTQ+ in America. ⁣⁣

00:01:02, 28 minuti fa