La sesta settimana della NFL 2022-2023 non è stata una di quelle che passano in sordina, anzi. Sono arrivate alcune conferme importanti e, soprattutto, numerose sorprese clamorose. Nella AFC i Buffalo Bills centrano la vittoria di prestigio in casa dei Kansas City Chiefs, mentre continua la corsa dei sorprendenti New York Jets che passano di forza al Lambeau Field mandando ufficialmente in crisi i Green Bay Packers. Nella NFC non si fermano i Philadelphia Eagles, unici ancora imbattuti, che piegano i Dallas Cowboys, mentre arrivano le vittorie importanti di Minnesota Vikings (a Miami) e New York Giants (a Baltimore). Fanno notizia i ko di Tampa Bay Buccaneers (in casa di Pittsburgh) e San Francisco 49ers (ad Atlanta). Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel weekend della NFL.

I MATCH DELLA SESTA SETTIMANA DELLA NFL:

Philadelphia Eagles (6-0) – Dallas Cowboys (4-2) 26-17: nella super-sfida della NFC East arriva la sesta vittoria di fila per i padroni di casa che, prima scappano sul 20-0, quindi gestiscono nel finale la risalita dei texani. Il primo tempo, dopo uno 0-0 nel quarto di apertura, prende la direzione degli Eagles che vanno a segno con una corsa da 5 yds di Sanders, quindi arriva il 14-0 di AJ Brown, lanciato da Hurts, prima di due field goal di Elliott per il 20-0. Dallas reagisce nel terzo quarto con la splendida corsa in meta di Zeke Elliott per il 10-20, quindi Rush trova Ferguson in end zone per il 17-20, e il match riparte. Philadelphia lo chiude immediatamente con Hurts che lancia per 7 yds per Smith e il 26-17 finale.

Kansas City (4-2) – Buffalo Bills (5-1): nel rematch del clamoroso Divisional della AFC di un anno fa, i Bills prendono successo e prima posizione nella Conference. Dopo uno 0-0 iniziale, il match si sblocca con un field goal di Bass nel secondo quarto. Mahomes manda in meta Smith-Schuster per 42 yds ed il 7-3 dei Chiefs, ma Allen risponde presente e fa lo stesso con Davis, per 34 yds, e il 10-7. Il primo tempo si chiude sul 10-10 grazie a un calcio di Butker da ben 62 yds a tempo scaduto, e si passa al terzo quarto. Allen imperversa e trova Diggs per 17 yds e il 17-10. Kansas City non ci sta e Mahomes spedisce Hardman in meta ed è di nuova parità. Chiefs che passano a condurre nel quarto periodo con un calcio da 44 yds, ma Allen (a 1:04 dalla fine) chiude i conti lanciando per Knox per 14 yds e il 24-20 finale.

New York Giants (5-1) – Baltimore Ravens (3-3) 24-20: per l’ennesima volta Lamar Jackson a compagni scappano, salvo poi crollare nel finale. Il primo quarto si chiude sul 10-7 per i Ravens che vanno a segno con la corsa da 30 yds di Drake e un calcio del solito Tucker, mentre i Giants vedono Jones trovare Robinson in end zone per 5 yds. Dopo un field goal per parte prima del riposo, Jackson trova il suo immenso tight end Andrew per il 20-10 e tutto sembra andare in direzione di Baltimore che, invece, crolla e viene superata dal lancio di Jones per Bellinger, quindi dalla corsa del solito Barkley nel finale per il 24-20. Nel frattempo Jackson lancia un intercetto e perde un fumble per favorire, suo malgrado, la rimonta dei padroni di casa.

Nella NFC West i Seattle Seahawks (3-3) hanno la meglio 19-9 sugli Arizona Cardinals (2-4) in un match dominato dalle difese, tra due squadre con parecchi problemi sui due lati del campo. Sempre nella NFC i Los Angeles Rams (3-3) vincono 24-10 contro i Carolina Panthers (1-5) ma senza brillare, ancora una volta, quindi gli Atlanta Falcons (3-3) stendono 28-14 i San Francisco 49ers (3-3) grazie ad una prova eccellente in attacco e difesa, con Mariota da 129 yds e 2 td su lancio e 50 yds e 1 td su corsa. Per i californiani, appena 50 yds su corsa e pasticci assortiti di Garoppolo. Nella AFC i Cleveland Browns (2-4) vengono demoliti in casa i New England Patriots (2-3) 15-38 in una partita che non ha avuto storia, con i padroni di casa colpevoli di errori in serie, come i 2 intercetti di Brissett.

Nella AFC South gli Indianapolis Colts (3-2-1) hanno la meglio 34-27 sui Jacksonville Jaguars (2-4) con una rimonta finale di carattere e una prova stellare di Ryan da 389 yds e 3 td, nella giornata in cui passa Dan Marino come settimo QB con più yds lanciate in carriera. I Green Bay Packers (3-3) vengono schiantati in casa 10-27 dai New York Jets (4-2) confermando di essere disastrosi in attacco e in difesa, lontani parenti dalla squadra che nelle ultime 3 stagioni ha sempre chiuso con 13 vittorie. I Miami Dolphins (3-3) nulla possono contro i Minnesota Vikings (5-1) che passano 24-16 grazie a Cook da 77 yds e 1 td e Jefferson da 107 su ricezione. Miami ancora con problemi di infortuni al QB, ma un Hill clamoroso da 177 yds su ricezione. I New Orleans Saints (2-4) cedono 36-30 nel finale contro i Cincinnati Bengals (3-3) che tornano ad ammirare Burrow (300 yds e 3 td) e Chase (132 yds e 2 mete su ricezione).

I Pittsburgh Steelers (2-4) piazzano l’upset di giornata e fermano 20-18 i Tampa Bay Buccaneers (3-3) nonostante una messe di infortuni ai quali si aggiunge anche il QB Pickett. Trubisky comanda alla perfezione, mentre Brady chiude a bocca asciutta con una squadra che sembra essersi un po’ persa. Nella NFC i Washington Commanders (2-4) sono passati 12-7 in casa dei Chicago Bears (2-4) in una sfida nella quale gli attacchi si sono confermati letteralmente asfittici. La Week6 si chiuderà con il Monday Night match interno alla AFC West tra Los Angeles Chargers (3-2) e Denver Broncos (2-3). Squadre nel bye week: Detroit Lions, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, Houston Texans.

