Quando l’acquisizione di un solo giocatore ti cambia la vita. Da squadra che nemmeno aveva raggiunto i Play-offs solamente dodici mesi fa, a finalista. Tom Brady fa tutta la differenza del mondo, anche a 43 anni. Sì, avete letto bene, 43. Il fuoriclasse ex-Patriots è pronto per il suo decimo Superbowl e va a caccia del settimo anello. Numeri che, solo a leggerli, fanno letteralmente spavento. Il nativo di San Mateo, California, invece, ha preso per mano la squadra e l’ha sospinta in una corsa straordinaria nella post-season, vincendo a Washington, New Orleans e, soprattutto, a Green Bay nel Championship. La formazione di coach Arians è caldissima, come il clima di Tampa. Hanno un QB che vive per queste partite ed è reduce da una serie di match di altissimo livello (anche se i 3 intercetti regalati ai Packers possono essere un campanello d’allarme non di poco conto) con un roster pronto a sorreggerlo. Tutto ruoterà attorno a due aspetti: offensive line e running game. La prima ha difeso strenuamente Brady nelle ultime uscite. Green Bay non ha potuto che sfiorare il QB, concedendogli tanto tempo per lanciare, ed i risultati si sono visti. Contro i Chiefs sarà fondamentale replicare l’impresa, altrimenti la pass rush dei bianco-rossi potrebbe davvero fare male. In secondo luogo dovrà funzionare il gioco su corsa, aspetto che va un po’ troppo a sprazzi nell’attacco dei Bucs. Fournette e Jones II sono due garanzie, ma dovranno essere inseriti stabilmente nel game plan, per non costringere Brady a lanciare oltre 40 volte. Per il resto il QB sa di avere a disposizione tante armi offensive con i ricevitori Evans, Godwin (ottimo a Green Bay), Brown (recupererà dal problema al ginocchio?) Miller, Johnson ed i tight end Gronkowski (un altro che non ha bisogno di presentazioni) e Brate pronti a colpire. L’attacco dà solide garanzie, figuriamoci la difesa, capace di fermare sul nascere la maggior parte delle corse centrali dei Packers nel Championship. Forza e versatilità sono le parole d’ordine. La linea di difesa presenta gente come Suh, Vea, Gholston e Pierre-Paul per cui una sorta di linea Maginot non di poco conto, coadiuvata da un pacchetto di line-backers che ruota attorno a White, incontenibile nelle ultime settimane con potenza, intelligenza e velocità come pochi altri colleghi nella NFL. Attenzione alla secondaria, con Winfield e Whitehead non certo al meglio della propria condizione.