Un appuntamento con la storia. L’edizione 2021 del Super Bowl, al Raymond James Stadium di Tampa davanti a 22.000 spettatori, ha visto il successo dei Tampa Bay Buccaneers, letteralmente travolgenti al cospetto dei Kansas City Chiefs. Un 31-9 che non ha ammesso repliche.

Un qualcosa di storico per mille motivi: la presenza del pubblico in un contesto pandemico, i Buccaneers che si impongono nella loro “casa” e soprattutto l’impresa di Tom Brady, quarterback immortale della compagine campione. 43 primavere e una voglia di vincere che va oltre l’immaginario quella di Brady che, dopo essere stato accantonato dai New England Patriots, franchigia con cui aveva giocato per 17 anni, ha saputo rimettersi in discussione e trovare la chimica vincente.

Alla fine della fiera, è arrivato il premio di MVP della stagione per la quinta volta in carriera (solo Michael Jordan ha fatto meglio nell’NBA con 6, mentre LeBron James è terzo a quota 4). Va rimarcato, inoltre, che Brady abbia fatto meglio di MJ in quanto a titoli vinti (7 contro 6) e possa vantare più vittorie nel Super Bowl di qualsiasi altra franchigia, compresi i citati New England Patriots fermi a quota 6.

Essere qui e festeggiare con la squadra questo titolo è fantastico e nessuno può portarcelo via. Voglio ringraziare i ragazzi e sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra per quello che siamo riusciti a esprimere nel momento che contava di più. Abbiamo avuto un mese di novembre complicato, ma poi ci siamo compattati e questo è stato il risultato. Credo che ognuno di noi fosse consapevole di potercela fare e il risultato di oggi è la logica conseguenza. Non voglio fare paragoni con le mie vittorie passate, ogni anno è fantastico e questa squadra è la migliore“, le parole di Brady (fonte: CNN).

