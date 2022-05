Tom Brady, conclusa la carriera sul campo nel football americano, sarà una delle voci di Fox Sport. Lo ha annunciato la rete tv USA e sono trapelati anche i dettagli del contratto.

Le cifre sono quelle da far girare la testa: si tratta di un guadagno più alto da commentatore tv che in tutta la sua vita da giocatore, che nel frattempo prosegue nonostante ci fosse stato l'annuncio del ritiro , poi rimangiato

Al momento Brady è sotto contratto con i Tampa Bay Buccaneers, ma quando si ritirerà avrà un nuovo lavoro garantito. La stima dei compansi percepiti come giocatore si aggira attorno ai 200 milioni di dollari. Il contratto stiupulato con Fox è da 375 milioni di dollari per le dieci stagioni pattuite, che tradotto in euro vuol dire circa 35,5 milioni a stagione, come rivela il New York Post.

su Twitter Brady ha annunciato di essere emozionato, ma di avere ancora del lavoro sul campo da fare. Infatti il quasi 45enne di San Mateo ha nel mirino l'ottavo anello NFL, visto che nella sua collezione personale ne ha già sette e che non ha voluto smettere proprio per inseguire un sogno.

