70 anni e 70 giri fa iniziava il primo Mondiale di Formula 1 a Silverstone: l'Alfa Romeo era regina

Italian driver Giuseppe Farina (1906 - 1966) on his way to winning the European Grand Prix at Silverstone in his Alfa Romeo Tipo 158, 13th May 1950

Sono passati 70 anni dalla prima gara ufficiale del Mondiale di Formula 1. Si disputò nel Regno Unito, sul circuito storico di Silverstone. L'Alfa Romeo si impose su tutti, anche sulla Ferrari che rifiutò di partecipare.

Era il 13 maggio 1950, e Re Giorgio VI salutava il pubblico raccoltosi dietro le transenne di Silverstone. L’attesa per la fine del giro d’onore di Sua Maestà era palpabile; si faceva fatica a trattenere l’emozione per quello che di lì a poco avrebbe preso il via: il primo Mondiale di Formula 1. La gara di Silverstone infatti, fu la prima ad essere considerata valida per la classifica piloti. Lo stesso anno si erano disputate diverse gare (Pau, Sanremo, Goodwood, Parigi) ma nessuna era stata istituzionalizzata quanto il circuito britannico. La pista era stata scolpita a partire da un aeroporto militare, era lunga più di 4 km e ai margini dell’asfalto si trovavano delle balle di fieno, unica protezione prevista in uno sport che per molti decenni si fece conoscere come uno dei più mortali.

70 giri di battaglia tra 22 piloti, 70 giri di eccitazione per dischiudere gli occhi verso quei bolidi, prodigio di tecnica e audacia. A colonizzare il circuito fu l’italiana Alfa Romeo, che poteva contare su 4 vetture ai blocchi di partenza. L’Alfetta 158, quell’anno, si dimostrò imbattibile. I due piloti di punta erano Farina e Fangio, che in una manciata di giri seminarono tutti. Fu Giuseppe Nino Farina ad aggiudicarsi la vittoria, tagliando il traguardo prima dei suoi 3 compagni di squadra alfisti (Fangio, Fagioli e Parnell). Farina si impose con una prima tripletta storica, che lo vide realizzare pole position, vittoria e giro più veloce. E fu proprio lui a vincere il primo Mondiale di quell’anno, con quell’allure da playboy che lo distingueva e quel sigaro cubano a cui non rinunciava neanche sulla sua vettura, durante le corse.

La grande assente fu la Ferrari: il patron Enzo aveva bisticciato con la Commissione a proposito dei compensi per le scuderie, decidendo di saltare l’evento e concentrandosi sul perfezionamento della sua F25, che avrebbe esordito pochi giorni dopo, al GP di Montecarlo. Un’assenza eccellente, ma che non ha impedito alla Ferrari di mettere le mani su quel celebre record di partecipazioni: resta l’unica scuderia che ha partecipato a tutti i Mondiali della Formula 1 dal 1950 ad oggi. Ma la ricorrenza storica di Silverstone ha investito anche il Cavallino: un anno dopo la prima corsa, nel 1951, la Ferrari guidata da Gonzalez ottenne il suo primo trionfo. Fu l’inizio di un mito dunque, una rituale celebrazione della potenza tecnologica che ha stregato gli appassionati dell’automobilismo ogni domenica per 70 anni.

