A 62 anni se ne va, dopo una breve malattia, Johnny Dumfries, al secolo John Colum Crichton-Stuart; fu compagno di squadra di Ayrton Senna alla Lotus nel 1986. La leggenda narra che fu proprio il pilta brasiliano a sceglierlo come successore di Elio De Angelis.

Dumfries, che era un nobile inglese (marchese di Bute) militò per una sola stagione in Formula 1 come pilota ufficiale; l'anno prima, però, aveva ricoperto il ruolo di test driver per la Ferrari.

Formula 1 Alonso, Mick Schumacher, sprint race: le novità della F1 2021 4 ORE FA

Abbandonato il Circus, si era dedicato ai prototipi fino a vincere, nel 1988, la 24 Ore di Le Mans con la Jaguar ufficiale. Dumfiers, in precedenza, si era messo in mostra vincendo il campionato di Formula 3.

Alonso, Mick Schumacher, sprint race: le novità della F1 2021

GP Bahrain GP del Bahrain in Diretta tv e Live-Streaming 8 ORE FA