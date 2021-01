Aldo Andretti, fratello gemello di Mario Andretti (campione del mondo di Formula 1 nel 1978 con la Lotus) si è spento all'età di 80 anni. Ad annunciare la sua morte è stato lo stesso Mario con un toccante post sul proprio profilo Twitter: "Aldo Andretti, il mio amatissimo fratello gemello, il mio complice e fedele amico ogni giorno della mia vita è stato chiamato in cielo la notte scorsa, Metà di me se ne è andata con lui. Non ci sono parole, sono scosso nel profondo". Aldo avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 28 febbraio.