Jean Alesi è finito in prima pagina per un episodio piuttosto particolare: l'ex pilota di Formula 1 è stato arrestato dopo aver fatto scoppiare un petardo e aver rotto il vetro di un architetto di Avignon, ex fidanzato della sorella. Eccolo spiegare l'accaduto al "Corriere della Sera".

Mi sembra tutto sproporzionato, c’è stato un grosso malinteso: per esempio l’ex fidanzato di mia sorella è diventato mio cognato. Era solo uno scherzo, non mi sarei mai immaginato che un petardo potesse provocare tutto questo".

Il petardo

"Avevo comprato questo petardo in Italia in una stazione di servizio vicino a Ventimiglia: eravamo in macchina con amici e abbiamo detto: “proviamolo”. Così l’ho buttato lì (a Villeneuve-lès-Avignon ndr), davanti allo studio di questo architetto, ma non mi aspettavo che potesse fare un botto del genere. E che potesse fare quei danni"

Il presunto cognato

"Con mia sorella si sono lasciati da due anni e ormai non parliamo più di lui. Sono stato io a presentarmi il giorno dopo alla polizia per chiarire. Ho subito detto che avrei ripagato tutto, il vetro rotto, i danni. Che c’ero io su quella macchina, e non mio fratello. Perché lì? Una casualità, passavamo di lì e ho detto: “proviamo a lanciarlo qui".

In stato di fermo

"Per ventiquattr’ore. Prima ero stato chiuso dentro a una stanza su ordine del magistrato, poi i poliziotti mi hanno “liberato”, non capivano perché ci fosse tanto accanimento nei miei confronti. E nel commissariato abbiamo passato una serata fantastica prima di essere rilasciato, e tornare a casa"

Sorella arrabbiata?

"Si è messa a ridere. E mi ha detto: 'Ma io ora come faccio a trovare un fidanzato?'".

