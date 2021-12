Davvero uno strano modo di finire in guardina: Jean Alesi, ex pilota di Formula 1 ammirato per anni anche dai tifosi della Ferrari, è stato vittima di un fermo da parte della polizia di Avignone. Perché? "Jean Alesi è stato arrestato lunedì intorno alle 16:00 per aver danneggiato la proprietà di altri per mezzo di un ordigno esplosivo", ha detto all'AFP il vice procuratore di Nîmes Antoine Wolf.

Secondo la ricostruzione de "L'Equipe", Alesi avrebbe fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del cognato.

Jean Alesi, 13 stagioni in Formula 1, 201 Gran Premi e 32 podi, tra cui una vittoria in Canada nel 1995, ha ammesso di aver usato un "grosso fuoco d'artificio comprato in Italia" contro una finestra dello studio di architettura di suo cognato, "senza immaginare di provocare danni del genere", ha detto il sostituto procuratore di Nîmes.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire rapidamente a Jean Alesi perché diversi testimoni avevano potuto annotare la targa del veicolo del sospettato, una BMW. Questo è registrato a nome di un ente, situato nel Vaucluse e gestito dal fratello di Jean Alesi, José.

Jean Alesi ha anche spiegato di voler fare solo un "brutto scherzo" al cognato, in procinto di separarsi dalla sorella di Jean Alesi. Il cognato ha detto di non avere "preoccupazioni" con l'ex Ferrari ma ha comunque sporto denuncia.

