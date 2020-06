In casa Alfa Romeo iniziano i festeggiamenti per i 110 anni di storia; per l'occasione verrà riaperto il Museo Storico di Arese. Ma il regalo più importante riguarda il ritorno della scuderia del Portello alla 24 Ore del Nürburgring a bordo della nuova Giulia Quadrifoglio GTA.

L’Alfa Romeo apre le porte di Arese per festeggiare i suoi 110 anni. La fondazione del celbre marchio risale infatti al 24 giugno 1910 a Milano. Da allora, come ci tiene a precisare la stessa Alfa attraverso la sua campagna social, il Biscione non ha mai smesso di "dare una forma alle emozioni". La sede storica che ha stampato il marchio di fabbrica della celebre azienda produttrice di vetture sportive verrà riaperta e colorata di iniziative celebrative. Il Museo Storico consentirà accessi inediti al pubblico, che potrà lustrarsi gli occhi non solo sulle vetture che hanno fatto la storia del marchio italiano, ma sui modelli che l’Alfa ha progettato per i settori dell’aviazione, della nautica, dell’industria e dell’arma.

24H Le Mans Le Mans Week: una settimana per rivivere il meglio della 24 ore, scopri la programmazione Eurosport 08/06/2020 A 14:33

Gli eventi celebrativi iniziano oggi 24 giugno, e difficilmente la minaccia del Coronavirus potrà frenare l’entusiasmo degli appassionati. Oltre a una nutrita campagna social, il Biscione ha organizzato parate con vetture storiche, un tour del Museo e la proiezione di uno speciale documentario che ricalca il glorioso percorso della scuderia del Portello.

Ma la novità più grande è quella portata dall’Alfa Romeo Quadrifoglio, modello destinato a partecipare alla 24 Ore del Nürburgring. Tale gara di durata, organizzata sul tracciato di 25 km del Nordschleife, coinvolge ed esprime l’eccellenza delle vetture Turismo e Gran Turismo e si terrà dal 24 al 27 settembre. Un appuntamento a cui l’Alfa Romeo mancava da ben 17 anni. La nuova vettura è stata realizzata dai preparatori di Lanza Motorsport, e si fonda sui classici valori automobilistici italiani: velocità e leggerezza. La nuova GTA dispone dei 540 Cv del motore V6 2,9 e grazie all’uso di materiali leggeri pesa 100 kg meno della versione standard.

Play Icon WATCH Ecco l’Alfa Romeo C39: la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi per il Mondiale 2020 00:01:29

Formula 1 Giovinazzi: "Ferrari? Non era il momento giusto, in futuro avrò la mia chance" 13/06/2020 A 17:44