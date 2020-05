Alonso: "A breve svelerò il mio futuro. Ritorno in F1? Il cambio delle regole posticipato..."

Fernando Alonso liebäugelt mit einer Rückkehr in die Formel 1

Fernando Alonso ha comunicato che presto rivelerà quali saranno i suoi piani per il futuro. Lo spagnolo ne ha parlato durante una videoconferenza con l’account Instagram della 24 Ore di Le Mans:

Potrei tornare in F1? Ho sempre detto che le nuove regole mi avrebbero potuto fare gola ma ora sono state ritardate al 2022. So soltanto cosa farò l’anno prossimo, spero di annunciarlo presto. Nel 2018 volevo sperimentare cose nuove come il WEC e la Dakar, accantonando per un po’ la F1 e il suo mondo

Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto per due volte la 24 Ore di Le Mans e si sofferma sulla grande Classica della resistenza: “Ho sempre voluto correre a Le Mans, la mia esperienza con la Toyota e le due vittorie superano tutto, è stata un’asperienza fantastica“. Il 38enne ha poi fatto un confronto tra il WEC e la F1: “La guida è molto diversa. La F1 ruota attorno alle prestazioni, devi provare a fare tutto alla perfezione giro dopo giro. La resistenza consiste nell’avere un buon equilibrio e una buona affidabilità: non spingi la macchina al suo vero limite in tutte le curve e devi essere anche istintivo“.

