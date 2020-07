Antonio Giovinazzi sostituisce il cambio, partirà dall’ultima posizione

Dal nostro partner OAsport.it

Antonio Giovinazzi ha dovuto sostituire il cambio sulla sua Alfa Romeo proprio a ridosso della partenza del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.10) sul circuito di Zeltweg. Il pugliese era andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche di ieri, aveva perso il controllo della monoposto nella parte conclusiva del suo giro buono e si era dovuto accontentare della diciannovesima posizione. Questa operazione sulla vettura costerà una penalizzazione ad Antonio Giovinazzi, che dunque scatterà dal fondo dello schieramento: ventesimo posto per il nativo di Martina Franca, chiamato a effettuare una rimonta da record per provare a emulare l’eccellente nono posto ottenuto settimana scorsa sempre su questo tracciato in occasione del GP d’Austria.

stefano.villa@oasport.it

GP Styria Numeri, statistiche e curiosità: Hamilton può eguagliare Jack Brabham DA UN' ORA

GP Styria GP Stiria: le previsioni meteo per la gara e le temperature DA 3 ORE