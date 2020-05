Approvate le modifiche dalla FIA: ecco le nuove regole per il 2021

Sebastian Vettel (vorne) und Lewis Hamilton in der Sachs-Kurve am Hockenheimring

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato una serie di norme che entreranno in vigore a partire dal 2021 nel Mondiale di F1, che al termine della riunione il presidente Jean Todt ha definito come “un importante passo avanti per la sostenibilità della F1“.

Le nuove norme riguardano budget ridotti, limiti agli aggiornamenti tecnici alle vetture, restrizioni sui test e gare a porte chiuse, e sono state approvate dal Consiglio, riunito ovviamente in videoconferenza, andando a modificare allo stesso tempo regolamenti sportivi, tecnici e finanziari.

Vi sarà, dal 2021, l’introduzione di un tetto al budget stagionale a disposizione delle scuderie, già approvato dai team, che scenderà da 175 a 145 milioni di dollari, destinato a calare, nei due anni seguenti, prima a 140 milioni e poi a 135, in caso di calendari con 21 Gran Premi.

Nel 2021 inoltre, considerato che si useranno le stesse monoposto di questa stagione, saranno imposti limiti agli aggiornamenti tecnici alle vetture, tra cui sostituzioni di power unit e sistemi di scarico. È stato in tal senso ideato un sistema di token (gettoni di sviluppo) per consentire un numero molto limitato di modifiche in base alle esigenze specifiche dei team. Infine, in caso di gare a porte chiuse, ciascuna squadra potrà portare un massimo di 80 persone, delle quali 60 per l’assistenza ai box.

