L'ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) Carlos Reutemann è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per un aggravamento delle sue condizioni cliniche legate ad una emorragia interna che i sanitari non sono stati per il momento in gradi di controllare. Lo riporta l'ANSA.

Reutemann, che ha 79 anni ed è peronista, è stato anche per due volte governatore di Santa Fe, mentre è dal 2003 senatore della repubblica.

Quattro giorni fa ha avuto un malore e si è presentato in una clinica per dei controlli. Giovedì l’aggravamento con l’emorragia interna e il ricovero in rianimazione per precauzione. Infine la decisione di portarlo in un centro specializzato al Sanatorio Parque di Rosario.

