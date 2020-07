Dal nostro partner OAsport.it

La pista Aston Martin, per Sebastian Vettel, sembrava essersi raffreddata nelle ultime settimane. Le parole di recente rilasciate a Sky Germany dal caposquadra Otmar Szafnauer, però, hanno riaperto la porta della scuderia al tedesco quattro volte campione del mondo.

E’ lusinghiero sapere che un nome come il suo viene accostato alla nostra scuderia. Io e Vettel ci conosciamo da tempo e spesso ci sentiamo. Ora vogliamo concentrarci sulla nostra stagione, ma c’è tempo per decidere il da farsi e ancora nulla è stabilito.

Vettel, per il quale sembra essersi aperto anche uno spiraglio per un ritorno in Red Bull, nel caso decidesse di orientarsi verso l’Aston Martin, si giocherebbe il posto con il canadese Lance Stroll. Un duello che sulla carta non dovrebbe nemmeno esistere, data la netta differenza di talento tra i due. Il nativo di Montréal, tuttavia, è il figlio di Lawrence Stroll, proprietario della scuderia, e proprio questo potrebbe impedire un passaggio di Vettel alla corte di Otmar Szafnauer.

