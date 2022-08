travolgente superiorità della RB18 nei confronti delle due Ferrari sia nelle qualifiche ma soprattutto sul passo gara. L'olandese ha rifilato quasi mezzo minuto a Sainz, partito dalla pole position, e la bellezza di circa 70 secondi a Leclerc ( La Red Bull è ripartita col piede giusto dopo la sosta estiva, prevalendo anche nel GP del Belgio e realizzando la quarta doppietta della stagione su quattordici gare disputate finora. A far clamore nell'uno-due della scuderia anglo-austriaca, con Verstappen autore di una fantastica rimonta dal quattordicesimo posto in griglia per la sostituzione del motore e sempre più dominatore in Formula 1 , è stata lasia nelle qualifiche ma soprattutto sul passo gara. L'olandese ha rifilato quasi mezzo minuto a Sainz, partito dalla pole position, e la bellezza di circa 70 secondi a Leclerc ( senza contare la penalità ), anch'egli scattato dalle retrovie per aver montato una power unit più fresca, ma sfortunato in diversi frangenti

la Red Bull porterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti che renderebbero la vettura più leggera e quindi ancora più difficile da avvicinare in campionato. A rivelarlo è proprio il pilota campione del mondo in carica e leader incontrastato del Mondiale 2022, Max Verstappen, in un'intervista nel Il risultato di Spa deve far riflettere gli uomini del Cavallino. Ma a porre ulteriori preoccupazioni è la notizia che prossimamenteche renderebbero la vettura più leggera e quindi ancora più difficile da avvicinare in campionato. A rivelarlo è proprio il pilota campione del mondo in carica e leader incontrastato del Mondiale 2022, Max Verstappen, in un'intervista nel post-gara a Sky Sport UK.

Nelle prossime gare arriverà un nuovo telaio, ma non so di quanto sarà più leggero. Rimaniamo anche concentrati su tutto ciò che vogliamo raggiungere, ed al momento ci stiamo riuscendo, ma vogliamo sempre di più

Quando verrà montato il nuovo telaio sulla Red Bull?

Circus durante il weekend belga parlavano dell'arrivo del nuovo telaio Red Bull in occasione del GP di Singapore, cioè nel primo weekend di ottobre. Difficile che possa essere pronto prima di quella data, dato che i prossimi appuntamenti a Zandvoort (Olanda) e Monza sono vanno in scena nelle prossime settimane. La Ferrari è avvisata, serve una scossa immediata anche dal punto di vista dell'evoluzione della macchina se vuole tenere ancora aperto il discorso per la La quantificabilità di quel "presto" in Gran Premi è ancora difficile da prevedere, ma i rumors che rieccheggiavano neldurante il weekend belga parlavano dell'arrivo del, cioè nel primo weekend di ottobre. Difficile che possa essere pronto prima di quella data, dato che i prossimi appuntamenti a Zandvoort (Olanda) e Monza sono vanno in scena nelle prossime settimane. La Ferrari è avvisata, serve una scossa immediata anche dal punto di vista dell'evoluzione della macchina se vuole tenere ancora aperto il discorso per la classifica costruttori , nonostante la situazione appaia già piuttosto compromessa, con la scuderia di Maranello distante 118 lunghezze dalla Red Bull a otto round al termine della stagione.

