Come riporta "La Stampa", il progetto darà ai fan la possibilità di ripercorrere la vita dello stesso Senna da molto vicino, scoprendolo proprio come Beco o Becão, così affettuosamente soprannominato da amici e familiari. Oltre a ricordare i momenti più importanti della sua carriera, la miniserie è un invito a scoprire la sua personalità e le relazioni familiari del campione che vinse tre volte la Formula 1. Si tratta di una miniserie di 8 episodi che ritrae l'uomo dietro l'eroe nazionale, è prodotto da Caio Gullane. Verrà girata in location internazionali oltre a set molto vicini a Senna, come la casa in cui è cresciuto, a cui i suoi parenti hanno concesso accesso come mai accaduto prima.