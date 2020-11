Con il mondiale ormai vinto da Lewis Hamilton, la stagione di Formula 1 2020 si avvia verso il gran finale ad ampie falcate. Nel weekend andrà in scena il Gran Premio del Bahrain terz'ultimo atto di questa stagione. Dal clrcuito di Sakhir, nuovo back to back nel Golfo Persico: infatti anche settimana prossima si correrà su questa pista, ma su un layout assolutamente differente. Lewis Hamilton, forte del suo settimo mondiale acquisito (eguagliato il record di Sua Maestà Michael Schumacher), è come al solito il favorito. Attenzione a Max Verstappen, mentre Sebastian Vettel e Charles Leclerc devono confermare ciò che di buono si è visto da parte della Ferrari nelle ultime corse.